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https://sputniknews.com.tr/20230810/bakan-simsek-merkez-bankasi-brut-rezervi-4-agustos-haftasi-itibariyla-1156-milyar-dolara-yukseldi-1074541934.html
Bakan Şimşek: Merkez Bankası brüt rezervi 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar dolara yükseldi
Bakan Şimşek: Merkez Bankası brüt rezervi 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar dolara yükseldi
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar dolar seviyesine yükselmiştir"... 10.08.2023, Sputnik Türkiye
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mehmet şimşek
merkez bankası
ekonomi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası rezervlerine yönelik sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı."Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar dolar seviyesine yükselmiştir" diyen Bakan Şimşek şu bilgilendirmelerde bulundu:
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mehmet şimşek, merkez bankası, rezerv, son dakika
mehmet şimşek, merkez bankası, rezerv, son dakika

Bakan Şimşek: Merkez Bankası brüt rezervi 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar dolara yükseldi

18:05 10.08.2023 (güncellendi: 18:17 10.08.2023)
© AAMehmet Şimşek
Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2023
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar dolar seviyesine yükselmiştir" açıklamasında bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Merkez Bankası rezervlerine yönelik sosyal medya aracılığıyla bir açıklama yaptı.
"Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar dolar seviyesine yükselmiştir" diyen Bakan Şimşek şu bilgilendirmelerde bulundu:
"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 98.5 milyar ABD Doları seviyesinde olan brüt rezervler 4 Ağustos haftası itibarıyla 115.6 milyar ABD Doları seviyesine yükseldi. Böylece son iki ayda rezervlerde 17.1 milyar ABD Dolarına varan artış kaydedildi. Bu dönemde net rezervler ise 20.1 milyar ABD doları yükselişle 15.7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Rezerv artışlarının, kur korumalı mevduat dönüşlerinin rekor seviyede olduğu ağustos ayında devam etmesi oldukça anlamlı. Piyasa koşulları elverdiği ölçüde rezerv biriktirmeye devam edeceğiz."
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