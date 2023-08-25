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https://sputniknews.com.tr/20230825/konya-icin-obruk-eylem-plani-hazirlanacak-1074947050.html
Konya için 'Obruk Eylem Planı' hazırlanacak
Konya için 'Obruk Eylem Planı' hazırlanacak
AFAD, Konya'da meydana gelen oluşumlara yönelik, "Obruk Duyarlılık Haritası" üretileceğini ve "Obruk Eylem Planı" hazırlanacağını bildirdi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T22:07+0300
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türkiye
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
konya
obruk
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya için "Obruk Eylem Planı" hazırlanacağını duyurdu.AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Konya İl AFAD Müdürlüğü'nce yürütülen "Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi" projesinde son aşamaya gelindi.Proje kapsamında bölgede meydana gelen obruk oluşumları sınıflandırılarak, türleri modellenecek.Obruk oluşumunda önemli rol oynayan yapısal jeolojik unsurlar, hidrojeolojik ve meteorolojik koşullar gibi doğal etkenlerle aşırı ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı gibi antropolojik etkenlerin obruk oluşumundaki payı ortaya çıkarılacak.Çalışma sonucunda topografyada obruk oluşum izleri veren değişimler belirlenerek obruk oluşturması muhtemel alanlarda jeolojik ve jeofizik analiz ve ölçümler yapılarak doğruluğu kontrol edilecek.Tüm bu verilerle matematiksel bir model üretilerek Konya için "Obruk Duyarlılık Haritası" oluşturulacak ve sonrasında da Obruk Eylem Planı hazırlanacak.Çalıştay Sonuç RaporuAçıklamada, bu hedef ve çalışmalar doğrultusunda, kurum ve kuruluşların katılımlarıyla çalıştaylar düzenlendiği de hatırlatıldı.Buna göre, dördüncü ve sonuç çalıştayı 23 Ağustos'ta yapıldı, önceki çalıştaylarda alınan kararlar "Çalıştay Sonuç Raporu" haline getirilerek sunuldu. Ayrıca AFAD tarafından proje süresince çalışılarak hazırlanan "Obruk Duyarlılık Haritası" paylaşılarak duyarlılık haritası altlığında kurum ve kuruluşların çalışma alanlarıyla ilgili tehlike ve risklerin belirlenmesi ve ortaya konulması için eylem planları oluşturuldu.Çalıştayda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Şehrimize ilişkin risk analizinde en öncelenen ve risk skoru yüksek olan parametrelerden birisi de obruklardır. Bilim insanlarımız ve sektör uzmanlarımız beraber değerlendiriyorlar." değerlendirmesini yaptı."Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi" projesinin Konya'da düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:"Bütün sektörlerdeki arkadaşların katkısının çok anlamlı ve önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar başta olmak üzere bakanlık temsilcilerimize, üniversitelerimize ve belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Proje çıktılarının geleceğimize güvenle bakma ve geleceğimizin inşasında çok önemli bir girdi olduğunu düşünüyorum. Proje hayra ve insanlarımızın güvenle yaşamasına vesile olsun."
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afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), konya, obruk
afad, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), konya, obruk

Konya için 'Obruk Eylem Planı' hazırlanacak

22:07 25.08.2023
© AAObruk
Obruk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA
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AFAD, Konya'da meydana gelen oluşumlara yönelik, "Obruk Duyarlılık Haritası" üretileceğini ve "Obruk Eylem Planı" hazırlanacağını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya için "Obruk Eylem Planı" hazırlanacağını duyurdu.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Konya İl AFAD Müdürlüğü'nce yürütülen "Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi" projesinde son aşamaya gelindi.
Proje kapsamında bölgede meydana gelen obruk oluşumları sınıflandırılarak, türleri modellenecek.
Obruk oluşumunda önemli rol oynayan yapısal jeolojik unsurlar, hidrojeolojik ve meteorolojik koşullar gibi doğal etkenlerle aşırı ve kontrolsüz yeraltı suyu kullanımı gibi antropolojik etkenlerin obruk oluşumundaki payı ortaya çıkarılacak.
Çalışma sonucunda topografyada obruk oluşum izleri veren değişimler belirlenerek obruk oluşturması muhtemel alanlarda jeolojik ve jeofizik analiz ve ölçümler yapılarak doğruluğu kontrol edilecek.
Tüm bu verilerle matematiksel bir model üretilerek Konya için "Obruk Duyarlılık Haritası" oluşturulacak ve sonrasında da Obruk Eylem Planı hazırlanacak.

Çalıştay Sonuç Raporu

Açıklamada, bu hedef ve çalışmalar doğrultusunda, kurum ve kuruluşların katılımlarıyla çalıştaylar düzenlendiği de hatırlatıldı.
Buna göre, dördüncü ve sonuç çalıştayı 23 Ağustos'ta yapıldı, önceki çalıştaylarda alınan kararlar "Çalıştay Sonuç Raporu" haline getirilerek sunuldu. Ayrıca AFAD tarafından proje süresince çalışılarak hazırlanan "Obruk Duyarlılık Haritası" paylaşılarak duyarlılık haritası altlığında kurum ve kuruluşların çalışma alanlarıyla ilgili tehlike ve risklerin belirlenmesi ve ortaya konulması için eylem planları oluşturuldu.
Çalıştayda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "Şehrimize ilişkin risk analizinde en öncelenen ve risk skoru yüksek olan parametrelerden birisi de obruklardır. Bilim insanlarımız ve sektör uzmanlarımız beraber değerlendiriyorlar." değerlendirmesini yaptı.
"Obruk Alanlarının Tespit Edilmesi" projesinin Konya'da düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Özkan, şunları kaydetti:
"Bütün sektörlerdeki arkadaşların katkısının çok anlamlı ve önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar başta olmak üzere bakanlık temsilcilerimize, üniversitelerimize ve belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Proje çıktılarının geleceğimize güvenle bakma ve geleceğimizin inşasında çok önemli bir girdi olduğunu düşünüyorum. Proje hayra ve insanlarımızın güvenle yaşamasına vesile olsun."
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