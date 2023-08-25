https://sputniknews.com.tr/20230825/katar-abdnin-cekilmesinden-sonra-afganlar-icin-net-bir-yol-haritasi-belirlenemedi-1074938578.html

Katar: ABD'nin çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası belirlenemedi

Katar: ABD'nin çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası belirlenemedi

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T16:06+0300

2023-08-25T16:06+0300

2023-08-25T16:06+0300

dünya

katar

afganistan

abd

singapur

uluslararası stratejik araştırmalar enstitüsü (iiss)

taliban

şeyh muhammed bin abdurrahman al sani

iran

suudi arabistan

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Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, Bin Abdurrahman, Singapur'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsün'de (IISS) katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.Ülkesinin Taliban ve ABD ile temas halinde olduğunu belirten Bin Abdurrahman, "Taliban ile temas kurmamanın Afganistan'da bir boşluk ve daha büyük bir kaos yaratacağına inanıyoruz. Ne yazık ki ABD'nin çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası belirlenemedi" ifadelerini kullandıKatar Dışişleri Başbakanı ayrıca, ülkesinin İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı desteklediğini ve bunun bölgedeki gerilimi hafifleteceğine inandığını belirtti.Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar ve Singapur arasındaki Ortak Yüksek Komite'nin sekizinci toplantısına katılan Katar heyetine başkanlık ediyor.

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iran

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katar, afganistan, abd, singapur, uluslararası stratejik araştırmalar enstitüsü (iiss), taliban, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, iran, suudi arabistan