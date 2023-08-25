https://sputniknews.com.tr/20230825/katar-abdnin-cekilmesinden-sonra-afganlar-icin-net-bir-yol-haritasi-belirlenemedi-1074938578.html
Katar: ABD'nin çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası belirlenemedi
Katar: ABD'nin çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası belirlenemedi
Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T16:06+0300
2023-08-25T16:06+0300
2023-08-25T16:06+0300
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katar
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abd
singapur
uluslararası stratejik araştırmalar enstitüsü (iiss)
taliban
şeyh muhammed bin abdurrahman al sani
iran
suudi arabistan
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Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, Bin Abdurrahman, Singapur'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsün'de (IISS) katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.Ülkesinin Taliban ve ABD ile temas halinde olduğunu belirten Bin Abdurrahman, "Taliban ile temas kurmamanın Afganistan'da bir boşluk ve daha büyük bir kaos yaratacağına inanıyoruz. Ne yazık ki ABD'nin çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası belirlenemedi" ifadelerini kullandıKatar Dışişleri Başbakanı ayrıca, ülkesinin İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı desteklediğini ve bunun bölgedeki gerilimi hafifleteceğine inandığını belirtti.Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar ve Singapur arasındaki Ortak Yüksek Komite'nin sekizinci toplantısına katılan Katar heyetine başkanlık ediyor.
https://sputniknews.com.tr/20230825/peskov-yanitladi-putin-prigojinin-cenazesine-katilacak-mi-1074934323.html
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katar, afganistan, abd, singapur, uluslararası stratejik araştırmalar enstitüsü (iiss), taliban, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, iran, suudi arabistan
katar, afganistan, abd, singapur, uluslararası stratejik araştırmalar enstitüsü (iiss), taliban, şeyh muhammed bin abdurrahman al sani, iran, suudi arabistan
Katar: ABD'nin çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası belirlenemedi
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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası belirlenemediğini söyledi.
Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, Bin Abdurrahman, Singapur'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsün'de (IISS) katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.
Ülkesinin Taliban ve ABD ile temas halinde olduğunu belirten Bin Abdurrahman, "Taliban ile temas kurmamanın Afganistan'da bir boşluk ve daha büyük bir kaos yaratacağına inanıyoruz. Ne yazık ki ABD'nin çekilmesinden sonra Afganlar için net bir yol haritası belirlenemedi" ifadelerini kullandı
Katar Dışişleri Başbakanı ayrıca, ülkesinin İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşmayı desteklediğini ve bunun bölgedeki gerilimi hafifleteceğine inandığını belirtti.
Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Katar ve Singapur arasındaki Ortak Yüksek Komite'nin sekizinci toplantısına katılan Katar heyetine başkanlık ediyor.