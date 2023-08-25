https://sputniknews.com.tr/20230825/kagithanede-polislere-silahli-saldirida-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1074921938.html
Kağıthane'de polislere silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kağıthane'de polislere silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane’de düzenlediği operasyonda çatışma çıktı. Polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Çıkan... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T06:30+0300
2023-08-25T06:30+0300
2023-08-25T06:37+0300
türkiye
polis
silahlı saldırı
görüntü
video
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/19/1074922219_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_9a08666c29b9c170d241be876b26049a.jpg
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kağıthane’de bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüphelilerin polise silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.Çatışmada 1'i ölü, 1'i de yaralı olmak üzere 5 şüpheli ele geçirildi.Hastaneye kaldırılan polis memurlarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.Çatışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230825/istanbulda-polise-silahli-saldiri-2-polis-yarali-1074920985.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/19/1074922219_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_f2f14ab73389dd972e3c009ca40b654c.jpg
Kağıthane polislere silahlı saldırı
Kağıthane polislere silahlı saldırı
2023-08-25T06:30+0300
true
PT4M44S
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
polis, silahlı saldırı, görüntü, video
polis, silahlı saldırı, görüntü, video
Kağıthane'de polislere silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
06:30 25.08.2023 (güncellendi: 06:37 25.08.2023) Abone ol
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane’de düzenlediği operasyonda çatışma çıktı. Polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada, 2 polis memuru yaralanırken saldırganlardan 1’i öldü, 1’i de yaralı olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Çatışma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kağıthane’de bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüphelilerin polise silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Çatışmada 1'i ölü, 1'i de yaralı olmak üzere 5 şüpheli ele geçirildi.
Hastaneye kaldırılan polis memurlarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Çatışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.