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Kağıthane'de polislere silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kağıthane'de polislere silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane’de düzenlediği operasyonda çatışma çıktı. Polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Çıkan... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T06:30+0300
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türkiye
polis
silahlı saldırı
görüntü
video
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kağıthane’de bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüphelilerin polise silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.Çatışmada 1'i ölü, 1'i de yaralı olmak üzere 5 şüpheli ele geçirildi.Hastaneye kaldırılan polis memurlarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.Çatışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
https://sputniknews.com.tr/20230825/istanbulda-polise-silahli-saldiri-2-polis-yarali-1074920985.html
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Kağıthane polislere silahlı saldırı
Kağıthane polislere silahlı saldırı
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polis, silahlı saldırı, görüntü, video
polis, silahlı saldırı, görüntü, video

Kağıthane'de polislere silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

06:30 25.08.2023 (güncellendi: 06:37 25.08.2023)
© İHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane’de düzenlediği operasyonda çatışma çıktı. Polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Çıkan çatışmada, 2 polis memuru yaralanırken saldırganlardan 1’i öldü, 1’i de yaralı olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı. Çatışma anlarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kağıthane’de bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüphelilerin polise silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.
Çatışmada 1'i ölü, 1'i de yaralı olmak üzere 5 şüpheli ele geçirildi.
Hastaneye kaldırılan polis memurlarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Çatışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
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İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı
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