https://sputniknews.com.tr/20230825/kagithanede-polislere-silahli-saldirida-yeni-goruntuler-ortaya-cikti-1074921938.html

Kağıthane'de polislere silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

Kağıthane'de polislere silahlı saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane’de düzenlediği operasyonda çatışma çıktı. Polise uzun namlulu ve otomatik silahlarla ateş açıldı. Çıkan... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T06:30+0300

2023-08-25T06:30+0300

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türkiye

polis

silahlı saldırı

görüntü

video

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Kağıthane’de bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüphelilerin polise silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen bir eve yapılan baskında polis ekiplerine uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 polis memuru yaralandı.Çatışmada 1'i ölü, 1'i de yaralı olmak üzere 5 şüpheli ele geçirildi.Hastaneye kaldırılan polis memurlarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.Çatışma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

https://sputniknews.com.tr/20230825/istanbulda-polise-silahli-saldiri-2-polis-yarali-1074920985.html

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