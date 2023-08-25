https://sputniknews.com.tr/20230825/istanbulda-polise-silahli-saldiri-2-polis-yarali-1074920985.html
İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı
İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı
İstanbul Kağıthane'de gerçekleşen silahlı saldırıda 2 polis yaralandı. Olay yerine özel harekat polisi ekipleri sevk edildi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T01:57+0300
2023-08-25T01:57+0300
2023-08-25T02:14+0300
türkiye
istanbul
kağıthane
polis
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İstanbul Kağıthane'de polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis yaralanırken olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ekibi sevk edildi. Olay ile ilgili operasyon sürüyor.
türkiye
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kağıthane
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istanbul, kağıthane, polis
istanbul, kağıthane, polis
İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı
01:57 25.08.2023 (güncellendi: 02:14 25.08.2023) Abone ol
İstanbul Kağıthane'de gerçekleşen silahlı saldırıda 2 polis yaralandı. Olay yerine özel harekat polisi ekipleri sevk edildi.
İstanbul Kağıthane'de polise silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 polis yaralanırken olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ekibi sevk edildi.
Olay ile ilgili operasyon sürüyor.