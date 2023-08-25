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İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı
İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı
İstanbul Kağıthane'de gerçekleşen silahlı saldırıda 2 polis yaralandı. Olay yerine özel harekat polisi ekipleri sevk edildi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
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İstanbul Kağıthane'de polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis yaralanırken olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ekibi sevk edildi. Olay ile ilgili operasyon sürüyor.
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istanbul, kağıthane, polis
istanbul, kağıthane, polis

İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı

01:57 25.08.2023 (güncellendi: 02:14 25.08.2023)
© AAGaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı.
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i polis memuru 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Ekipler, olay yerinde çalışma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA
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İstanbul Kağıthane'de gerçekleşen silahlı saldırıda 2 polis yaralandı. Olay yerine özel harekat polisi ekipleri sevk edildi.
İstanbul Kağıthane'de polise silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 polis yaralanırken olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ekibi sevk edildi.
Olay ile ilgili operasyon sürüyor.
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