https://sputniknews.com.tr/20230825/istanbulda-polise-silahli-saldiri-2-polis-yarali-1074920985.html

İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı

İstanbul'da polise silahlı saldırı: 2 polis yaralı

İstanbul Kağıthane'de gerçekleşen silahlı saldırıda 2 polis yaralandı. Olay yerine özel harekat polisi ekipleri sevk edildi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

kağıthane

polis

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İstanbul Kağıthane'de polise silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 polis yaralanırken olay yerine çok sayıda özel harekat polisi ekibi sevk edildi. Olay ile ilgili operasyon sürüyor.

türkiye

istanbul

kağıthane

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istanbul, kağıthane, polis