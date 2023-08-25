İSKİ'den su tasarrufu çağrısı: 'Özellikle Avrupa Yakası çok ciddi kuraklık tehdidi altında'

Türkiye
Erdoğan: Türkiye'yi yatırım, istihdam ve ihracat yoluyla büyütme hedefimizi hayata geçireceğiz
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanlığı’nda Batı basınına tahıl koridoru yalanlaması
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Abrams ve Leopard tankları, Ukrayna’nın işine yaramadı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li diplomattan Ukrayna’ya tehdit: Geleceğiniz ABD’nin sürekli desteğine bağlı
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Dolar ve Euro’ya alternatif para birimi için çalışmalar yapılıyor
18:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://sputniknews.com.tr/20230825/iskiden-su-tasarrufu-cagrisi-ozellikle-avrupa-yakasi-cok-ciddi-kuraklik-tehdidi-altinda-1074934553.html
İSKİ'den su tasarrufu çağrısı: 'Özellikle Avrupa Yakası çok ciddi kuraklık tehdidi altında'
İSKİ'den su tasarrufu çağrısı: 'Özellikle Avrupa Yakası çok ciddi kuraklık tehdidi altında'
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, iklim açısından sıkıntılı bir dönem geçirildiğini, yaklaşık bir seneden beri özellikle Avrupa Yakası'nın çok ciddi kuraklık... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T14:06+0300
2023-08-25T14:09+0300
yaşam
su
su
istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102655/62/1026556284_0:37:1024:613_1920x0_80_0_0_1ccf0fd44af1f3cdbf477bed1952b345.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) "Silivri Atıksu ve Yağmursuyu Yatırımları" programı düzenlendi.Şafak Başa, programda, ilçedeki eksik, yetersiz atık su ve yağmur suyu altyapısını yeniden inşa ederek, halk sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik projeler yaptıklarını söyledi.İlçede yeni kurulan yerleşim yerlerinde atık su ve yağmur suyu hattı ihtiyacı bulunduğunu, mevcut yerleşim yerlerinde ise fosseptik kullanımının devam ettiğini dile getiren Başa, bölgede yaptıkları çalışmalarla 187 kilometrenin üzerinde atık su altyapısını tamamlamış olduklarını aktardı.Başa, bu sayede fosseptik kullanımını tamamen bitirmediklerini ama önemli ölçüde azalttıklarını, karışık sistem çalışan hatları da ayrıştırarak su baskınlarının önüne geçtiklerini kaydetti.'Bütün tedbirleri almaya çalışıyoruz'İklim krizi ve kuraklık konularına değinen Başa, "İklim açısından sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Gerçekten bölgemiz yaklaşık bir seneden beri özellikle Avrupa Yakası çok ciddi kuraklık tehdidi altında." dedi.Başa, su yönetimini en iyi şekilde uygulayıp, vatandaşları susuz bırakmamak adına İSKİ olarak bütün tedbirleri almaya çalıştıklarını ifade ede etti.Avrupa Yakası'ndaki barajların doluluk oranının, Anadolu Yakası'na göre daha düşük seviyede olduğunun altını çizen Başa, "Bu noktada biz özellikle Avrupa Yakası'ndaki hemşehrilerimizden başlattığımız su tasarrufu kampanyalarına destek olmalarını, suyu daha dikkatli kullanmalarını ve bu zor süreçte İSKİ'ye yardımcı olmalarını istirham ediyorum." diye konuştu.İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise Silivri'de çok önemli hizmetler yaptıklarını anlattı.
https://sputniknews.com.tr/20230420/cumhurbaskani-erdogan-karadeniz-dogal-gazi-devreye-alma-toreninde-konusuyor-1069980907.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102655/62/1026556284_80:0:944:648_1920x0_80_0_0_0d8a9385db5dca9ed452d6ebd6d2e1ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
su, su, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)
su, su, istanbul su ve kanalizasyon idaresi (iski)

İSKİ'den su tasarrufu çağrısı: 'Özellikle Avrupa Yakası çok ciddi kuraklık tehdidi altında'

14:06 25.08.2023 (güncellendi: 14:09 25.08.2023)
© AAMusluk - su kesintisi
Musluk - su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA
Abone olTelegram
İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, iklim açısından sıkıntılı bir dönem geçirildiğini, yaklaşık bir seneden beri özellikle Avrupa Yakası'nın çok ciddi kuraklık tehdidi altında olduğunu belirterek, su tasarrufu çağrısında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) "Silivri Atıksu ve Yağmursuyu Yatırımları" programı düzenlendi.
Şafak Başa, programda, ilçedeki eksik, yetersiz atık su ve yağmur suyu altyapısını yeniden inşa ederek, halk sağlığını ve çevreyi korumaya yönelik projeler yaptıklarını söyledi.
İlçede yeni kurulan yerleşim yerlerinde atık su ve yağmur suyu hattı ihtiyacı bulunduğunu, mevcut yerleşim yerlerinde ise fosseptik kullanımının devam ettiğini dile getiren Başa, bölgede yaptıkları çalışmalarla 187 kilometrenin üzerinde atık su altyapısını tamamlamış olduklarını aktardı.
Başa, bu sayede fosseptik kullanımını tamamen bitirmediklerini ama önemli ölçüde azalttıklarını, karışık sistem çalışan hatları da ayrıştırarak su baskınlarının önüne geçtiklerini kaydetti.

'Bütün tedbirleri almaya çalışıyoruz'

İklim krizi ve kuraklık konularına değinen Başa, "İklim açısından sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Gerçekten bölgemiz yaklaşık bir seneden beri özellikle Avrupa Yakası çok ciddi kuraklık tehdidi altında." dedi.
Başa, su yönetimini en iyi şekilde uygulayıp, vatandaşları susuz bırakmamak adına İSKİ olarak bütün tedbirleri almaya çalıştıklarını ifade ede etti.
Avrupa Yakası'ndaki barajların doluluk oranının, Anadolu Yakası'na göre daha düşük seviyede olduğunun altını çizen Başa, "Bu noktada biz özellikle Avrupa Yakası'ndaki hemşehrilerimizden başlattığımız su tasarrufu kampanyalarına destek olmalarını, suyu daha dikkatli kullanmalarını ve bu zor süreçte İSKİ'ye yardımcı olmalarını istirham ediyorum." diye konuştu.
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise Silivri'de çok önemli hizmetler yaptıklarını anlattı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filyos Türkiye Petrolleri Limanı'nda Karadeniz Doğalgazı Devreye Alma Törenine katılarak konuşma yaptı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
TÜRKİYE
Erdoğan: Hanelerde mutfak ve sıcak su tüketiminde kullanılan doğalgazı bir yıl ücretsiz vereceğiz
20 Nisan, 21:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала