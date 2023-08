Gurbetçilerin dönüş yolculuğu: 'Çocuklarım Türkçeyi öğrensin, ülkemizi unutmasınlar diye geliyoruz'

https://sputniknews.com.tr/20230825/gurbetcilerin-donus-yolculugu-cocuklarim-turkceyi-ogrensin-ulkemizi-unutmasinlar-diye-geliyoruz-1074942465.html

Türkiye'de yıllık izinlerini geçirmek için ülkeye giriş yapan 2 milyona yakın gurbetçi, hüzünlü dönüş yolculuğunda hem Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda...

Avrupa ülkelerinde yaşayan gurbetçiler, yaz tatilini hasretle geldikleri anavatan Türkiye’de tamamladı. Geri dönüş yolculuğuna geçen binlerce yolcu sınır kapılarında araçlarının içinde sıcak havanın altında saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Gurbetçiler hem Edirne’de hem de Bulgaristan’daki gümrük kapılarında uzun araç kuyrukları oluşturdu.Türkiye’ye giriş yaparken sevinç, çıkış yaparken hüzün yaşayan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı’nda ve Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Kapıkule’nin karşısında yer alan komşu Bulgaristan’ın Kapitan Andreevo Gümrük Kapısı’nda ve Kapıkule Sınır Kapısı’nda yaşanan yoğunluk havadan da görüntülendi.'Yollarda sıkıntı yaşıyoruz'Fransa’nın Paris şehrinde 20 senedir yaşadığını ifade eden gurbetçi vatandaş Ümit Bulut, Türkiye’de yaşayan ailesini her yıl ziyarette gelmeye gayret ettiğini ve çocuklarının Türkçeyi unutmaması için ülkeye geldiğini belirterek, “Ülkemize geldik çok sevindik, çok mutlu oluyoruz. Her sene gelmeye çalışıyoruz. Çocuklarım Türkçeyi öğrensin, ülkemizi unutmasınlar diye geliyoruz. Ailem, annem ve babam hala sağ, ben onların yanına geliyorum. Bir şekilde kültürümüzü yaşamaya çalışıyoruz ama iyi karşılanmıyoruz. Çünkü gurbetçi diyorlar, Almancı diyorlar. Yolunacak kaz, tavuk gibi görüyorlar. Bu durum bizi üzüyor tabii neden üzmesin. Kendi ortamında yabancı olmak zor oluyor. Bir şey demek istemiyorum gelsinler Avrupa’yı görsünler. İnşallah onlarında yolları düşer, aynı şeyi onlarda yaşar. Buraya gelirken burası anavatan oluyor ama dönüşte diyorlar ki acı vatana gidiyoruz. Yani özeti bu oluyor. Acı vatan hani belki ekonomik şartları iyi olabilir ama sonuçta gurbettesin. Yani kendi seçiminiz ama bir şeye artık mecbur kalıyorsunuz. Bazı şeylerden sonra çoluğunuz çocuğunuz oluyor dönemiyorsunuz. Yollarda sıkıntı yaşıyoruz. Özellikle Bulgaristan, Sırbistan da genellikle sorunlar oluyor. Fransa’dan buraya gelmek yaklaşık 2 bin 800-3 bin kilometreyi buluyor. Bu yorgunluğun üstüne bir de beklemek mahvediyor insanı ama değiyor” dedi.'İnsan gelirken seviniyor giderken üzülüyor'Almanya’nın Hamburg şehrinden gelerek anavatanda yıllık iznini tamamlayan gurbetçi Nevzat Polat, Türkiye’de İzninin çok iyi geçtiğini vurgulayarak, “Biz de iyi geçmesine memnun kaldık ve her şey iyi geçti. Burada beklemek bizi bayağı yoruyor, sıkıntıya koyuyor. Kaç saattir bekliyoruz. Bu sıcakta beklemek zor oluyor. 4-5 kişinin arabada beklemesi zor oluyor. İznimizde Bingöl’e, Mardin’e giderek Biraz gezdik, dolaştık. Almanya’ya geri dönüyoruz. İnsan gelirken seviniyor giderken üzülüyor” şeklinde konuştu.'Türkiye’ye gelmek her şeye değer'Avusturya’da yaşayan gurbetçi Eyüp Kuş, “Türkiye’ye gelmek çok güzel bir duygu çünkü yerimiz yurdumuz, her şeyimiz burada. Burası bizim anavatanımız, ailemiz akrabamız, yerimiz, yurdumuz, atalarımız burada olduğu için dolayısıyla memlekete geliyoruz. Yolarda bu çileyi de çekiyoruz. Türkiye’ye gelmek her şeye değer” ifadelerini kullandı.

