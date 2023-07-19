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https://sputniknews.com.tr/20230719/gurbetciler-turkiyeye-girisleri-basladi-gencler-avrupaya-ozenmesin-hayat-sartlari-cok-zor-1073721980.html
Gurbetçilerin Türkiye'ye girişleri başladı: 'Gençler Avrupa'ya özenmesin, hayat şartları çok zor'
Gurbetçilerin Türkiye'ye girişleri başladı: 'Gençler Avrupa'ya özenmesin, hayat şartları çok zor'
Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye devam eden binlerce gurbetçi, Avusturya’dan kalkan arabalı tren ile saatler süren yolculuğun ardından... 19.07.2023, Sputnik Türkiye
2023-07-19T16:46+0300
2023-07-19T16:53+0300
gurbetçi
avrupa birliği
almanya
fahiş fiyat
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Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri sürüyor. Demir yolu ile yolculuk yapmak isteyen gurbetçiler, arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda yolculuk yaparak saatler süren yolculuğun ardından ülkeye giriş yapıyor.Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın ardından Edirne Tren Garı'na geliyor. Vatan hasreti çeken gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Bilet fiyatlarının araç başı 259 euro’dan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor.Haftada 1 kez Edirne’ye gelen trenle gurbetçiler, araçlarıyla yeniden yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yapabiliyor.Avrupa’ya yaşam şartlarının çok zor olduğunu söyleyen gurbetçiler, ana vatan Türkiye’nin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti.‘Çalışana hayat her yerde güzel’Gurbetçi Serdar Demirkıran da Avusturya’dan ülkeye geldiğini ve memleketi Sinop’a gideceğini aktararak, "Türk bayrağını görünce bütün yorgunluğum geçti. Avrupa’da yabancı düşmanlığı çok açık bir şekilde her yerde var. Türk isen 3. sınıfsın. Benim Türkiye’de yaşayan gençlere tavsiyem buradaki rahatını hiç bozmasın. Çalışana hayat her yerde güzel ama çalışmazsan, her şeyi devletten beklersen olmaz. Çalışana hayat her yerde güzel” dedi.‘Gençler Avrupa’ya gidip ne yapacak?’Vatandan daha iyi bir yer olmadığını belirten gurbetçilerden Erol Seven, Hamburg’dan trenle Edirne’ye geldiğini ifade ederek, "Vatandan daha iyi hiçbir yer yoktur. Gençler Avrupa’ya gidip ne yapacak. Kafası çalışan için burada da her şey var. Türkiye’de de yaşam güzel. Avrupa’da hayat güzel, Türkiye’de de güzel. Gençler vatana sahip çıksın, başka bir yere gitmesin derim” diye konuştu.‘Burada rahat rahat kalkıp işe gidiyorlar’Stuttgart’tan geldiğini ve memleketi Tekirdağ’a gideceğini vurgulayan gurbetçilerden Hülya Yıldız, Avrupa’da yaşam şartlarının zor olduğunu belirtti.‘Avrupa'da hayat şartları çok zor’Almanya’dan ülkeye gelmek için arabalı treni tercih ettiklerini ve Kırşehir’e gitmek için yola koyulacağını belirten gurbetçi vatandaşlardan Yılmaz Ala, Avrupa’da yaşam şartlarının çok zorlaştığını ifade ederek, “Avrupa’da çalışma şartları çok zorlaştı. Şu anda 10 saat çalışıyorsun, 2 bin euro alıyorsun. Bu altımızdaki arabaların çoğu taksitlidir, bizim değil. Öyle yok peşin para verip almak bu arabaları. Orada da hayat şartları çok zor. Avrupa’ya gidiyoruz adımız yabancı Türkiye’ye geliyoruz adımız Almancı, bu durum bizim çok zorumuza gidiyor. Biz de bu vatanın evlatlarıyız, bize öyle davranmasınlar. Bize euro gözüyle bakmasınlar. Orada ev kiraları yaklaşık 900 euro olmuş durumdadır. Buna masrafları da eklersek orada geçinmek kolay değil” diye konuştu.‘Orada da çalışmayana ekmek yok’Edirne’ye arabalı tren ile gelen Timuçin Özener, Almanya’da yaşadığını ve memleketi Adana’ya gideceğini söyleyerek, “Avrupa’daki durum buradan farklı olabilir ama orada da çalışmayana ekmek yok. Burada anlatıldığı gibi çalışmayana gel yat ben sana ekmek vereyim diyen yok. Oraya gidip düzen kurmak çok zor. Bizi euro yükseldi diye suçluyorlar, biz de bundan rahatsız oluyoruz” dedi.‘Avrupa’nın geleceği yok’Avrupa’nın geleceğinin olmadığını aktaran Ferhat Özdemir, Viyana’da doğup büyüdüğünü belirterek, “Bana göre burada yaşayan gencin bu topraklara faydalı olması lazım. Avrupa’nın geleceği yok. Geleceğin yüzyılı Çin ve Türkiye’dir. Kendinizi geliştirseniz ve dil biliyorsanız gidin ama bir şey bilmiyorsanız Türkiye sizin için daha iyi” şeklinde konuştu.‘Avrupa'ya özenmeyin’Avrupa şartlarının çok zor olduğuna değinen Serfinaz Sener Eriş, Hollanda uzun yıllar yaşadığını ve memleketi Elazığ’a gideceğini söyledi. Eriş, Türkiye’deki vatandaşlara Avrupa’ya özenmemeleri konusunda uyarıda bulunarak, eşiyle birlikte sabah erkenden işe gittiğini ve robot gibi hayat yaşadıklarını belirtti.Berlin’den yolla çıktıklarını ve Eskişehir’e gideceklerini söyleyen gurbetçilerden Hakan Yüksel, vatan toprağına ayak bastıklarında bambaşka duygularla neşe ile huzuru yaşadıklarını ifade etti.Gurbetçi vatandaşlardan Nevin Yüksel, vatana geldiklerinde çok mutlu olduklarını söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20230702/kapikulede-gurbetci-yogunlugu-turkiye-gibisi-yok-1073088130.html
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gurbetçi, avrupa birliği, almanya, fahiş fiyat
gurbetçi, avrupa birliği, almanya, fahiş fiyat

Gurbetçilerin Türkiye'ye girişleri başladı: 'Gençler Avrupa'ya özenmesin, hayat şartları çok zor'

16:46 19.07.2023 (güncellendi: 16:53 19.07.2023)
© İHAYaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye devam eden binlerce gurbetçi, Avusturya'dan kalkan arabalı tren ile saatler süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaşmanın sevincini yaşadı.
Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye devam eden binlerce gurbetçi, Avusturya'dan kalkan arabalı tren ile saatler süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaşmanın sevincini yaşadı. - Sputnik Türkiye, 1920, 19.07.2023
© İHA
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Yaz tatilini Türkiye'de geçirmek için ana vatana gelmeye devam eden binlerce gurbetçi, Avusturya’dan kalkan arabalı tren ile saatler süren yolculuğun ardından Edirne Tren Garı'na ulaşmanın sevincini yaşadı.
Yaz tatilini ve yıllık izinlerini ana vatan Türkiye'de geçirmeyi tercih eden emekli gurbetçilerin akın akın gelişleri sürüyor. Demir yolu ile yolculuk yapmak isteyen gurbetçiler, arabalı treni tercih etti. Avusturya'nın Villach şehrinde arabalarını oto kuşet vagonlara yükleyen gurbetçiler, kompartımanda yolculuk yaparak saatler süren yolculuğun ardından ülkeye giriş yapıyor.
Avusturya'nın Villach şehrinden kalkan Optima Express Treni, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan ve Bulgaristan’ın ardından Edirne Tren Garı'na geliyor. Vatan hasreti çeken gurbetçiler, Türkiye'ye giriş yapmanın mutluluğunu yaşadı. Bilet fiyatlarının araç başı 259 euro’dan başladığı trende, yolcuların seçtiği vagon sistemine ve aracın ölçülerine göre bilet fiyatlarında değişiklik görülüyor.
Haftada 1 kez Edirne’ye gelen trenle gurbetçiler, araçlarıyla yeniden yaşadıkları Avrupa ülkelerine dönüş yapabiliyor.
Avrupa’ya yaşam şartlarının çok zor olduğunu söyleyen gurbetçiler, ana vatan Türkiye’nin kıymetinin bilinmesi gerektiğini belirtti.

‘Çalışana hayat her yerde güzel’

Gurbetçi Serdar Demirkıran da Avusturya’dan ülkeye geldiğini ve memleketi Sinop’a gideceğini aktararak, "Türk bayrağını görünce bütün yorgunluğum geçti. Avrupa’da yabancı düşmanlığı çok açık bir şekilde her yerde var. Türk isen 3. sınıfsın. Benim Türkiye’de yaşayan gençlere tavsiyem buradaki rahatını hiç bozmasın. Çalışana hayat her yerde güzel ama çalışmazsan, her şeyi devletten beklersen olmaz. Çalışana hayat her yerde güzel” dedi.

‘Gençler Avrupa’ya gidip ne yapacak?’

Vatandan daha iyi bir yer olmadığını belirten gurbetçilerden Erol Seven, Hamburg’dan trenle Edirne’ye geldiğini ifade ederek, "Vatandan daha iyi hiçbir yer yoktur. Gençler Avrupa’ya gidip ne yapacak. Kafası çalışan için burada da her şey var. Türkiye’de de yaşam güzel. Avrupa’da hayat güzel, Türkiye’de de güzel. Gençler vatana sahip çıksın, başka bir yere gitmesin derim” diye konuştu.

‘Burada rahat rahat kalkıp işe gidiyorlar’

Stuttgart’tan geldiğini ve memleketi Tekirdağ’a gideceğini vurgulayan gurbetçilerden Hülya Yıldız, Avrupa’da yaşam şartlarının zor olduğunu belirtti.

‘Avrupa'da hayat şartları çok zor’

Almanya’dan ülkeye gelmek için arabalı treni tercih ettiklerini ve Kırşehir’e gitmek için yola koyulacağını belirten gurbetçi vatandaşlardan Yılmaz Ala, Avrupa’da yaşam şartlarının çok zorlaştığını ifade ederek, “Avrupa’da çalışma şartları çok zorlaştı. Şu anda 10 saat çalışıyorsun, 2 bin euro alıyorsun. Bu altımızdaki arabaların çoğu taksitlidir, bizim değil. Öyle yok peşin para verip almak bu arabaları. Orada da hayat şartları çok zor. Avrupa’ya gidiyoruz adımız yabancı Türkiye’ye geliyoruz adımız Almancı, bu durum bizim çok zorumuza gidiyor. Biz de bu vatanın evlatlarıyız, bize öyle davranmasınlar. Bize euro gözüyle bakmasınlar. Orada ev kiraları yaklaşık 900 euro olmuş durumdadır. Buna masrafları da eklersek orada geçinmek kolay değil” diye konuştu.

‘Orada da çalışmayana ekmek yok’

Edirne’ye arabalı tren ile gelen Timuçin Özener, Almanya’da yaşadığını ve memleketi Adana’ya gideceğini söyleyerek, “Avrupa’daki durum buradan farklı olabilir ama orada da çalışmayana ekmek yok. Burada anlatıldığı gibi çalışmayana gel yat ben sana ekmek vereyim diyen yok. Oraya gidip düzen kurmak çok zor. Bizi euro yükseldi diye suçluyorlar, biz de bundan rahatsız oluyoruz” dedi.

‘Avrupa’nın geleceği yok’

Avrupa’nın geleceğinin olmadığını aktaran Ferhat Özdemir, Viyana’da doğup büyüdüğünü belirterek, “Bana göre burada yaşayan gencin bu topraklara faydalı olması lazım. Avrupa’nın geleceği yok. Geleceğin yüzyılı Çin ve Türkiye’dir. Kendinizi geliştirseniz ve dil biliyorsanız gidin ama bir şey bilmiyorsanız Türkiye sizin için daha iyi” şeklinde konuştu.

‘Avrupa'ya özenmeyin’

Avrupa şartlarının çok zor olduğuna değinen Serfinaz Sener Eriş, Hollanda uzun yıllar yaşadığını ve memleketi Elazığ’a gideceğini söyledi. Eriş, Türkiye’deki vatandaşlara Avrupa’ya özenmemeleri konusunda uyarıda bulunarak, eşiyle birlikte sabah erkenden işe gittiğini ve robot gibi hayat yaşadıklarını belirtti.
Berlin’den yolla çıktıklarını ve Eskişehir’e gideceklerini söyleyen gurbetçilerden Hakan Yüksel, vatan toprağına ayak bastıklarında bambaşka duygularla neşe ile huzuru yaşadıklarını ifade etti.
Gurbetçi vatandaşlardan Nevin Yüksel, vatana geldiklerinde çok mutlu olduklarını söyledi.
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu: 'Türkiye gibisi yok' - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2023
TÜRKİYE
Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu: 'Türkiye gibisi yok'
2 Temmuz, 16:46
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