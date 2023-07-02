https://sputniknews.com.tr/20230702/kapikulede-gurbetci-yogunlugu-turkiye-gibisi-yok-1073088130.html

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu: 'Türkiye gibisi yok'

Kapıkule'de gurbetçi yoğunluğu: 'Türkiye gibisi yok'

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve yıllık izinlerini Türkiye’de geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan gurbetçilerin akın akın gelişleri... 02.07.2023, Sputnik Türkiye

2023-07-02T16:46+0300

2023-07-02T16:46+0300

2023-07-02T16:46+0300

türkiye

türkiye

gurbetçi

kapıkule sınır kapısı

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Okulların tatile girmesinin ardından memleket hasreti ile yola çıkan gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıklarında duygu dolu anlar yaşıyor. Kimisi ellerinde Türk bayrağı ile kimisi ise 'Türkiyem' şarkısını açarak Türkiye'ye ayak basmanın heyecan ve mutluluğunu yaşıyor.Gurbetçiler, kilometrelerce süren yolculuk sonrası Kapıkule üzerinden Türkiye'ye giriş yaparak memleketlerinin yolunu tutuyor.Geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması için tedbirler artırıldıKapıkule Sınır Kapısı'nda aylar öncesinden gurbetçi sezonuna hazırlık yapıldı, tedbirler en üst seviyeye çıkarıldı ve işlem yapılan giriş-çıkış peron sayıları arttırıldı. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbetçilerin memleketlerine gitmek için kullandığı Kapıkule'de 12 peron sürekli açık tutuluyor ve burada görev alan personeller işlemlerin hızlı ilerlemesi için büyük çaba gösteriyor.Destek personel görevlendirildiGurbetçilerin geçtiğimiz yıllarda oluşan kuyruk çilesi de gerek işlemlerin hızlı yapılması, gerek peron sayısının arttırılması gerekse alınan üst düzey tedbirler sonrası neredeyse sona erdi. Eskisi gibi çok fazla sıra beklemeden rahatlıkla geçtiklerini belirten gurbetçiler, Edirne Valiliği tarafından oluşturulan dinlenme alanlarında ücretsiz olarak ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra yolculuklarına devam ediyor.'Türkiye gibisi yok'Almanya'dan gelen ve Türk bayrağını açarak Kapıkule Sınır Kapısı'nda fotoğraf çektiren Adnan Erdoğan, Karadeniz'e doğru yola çıktıklarını ve yolculuklarının sıkıntısız geçtiğini ifade etti. Bulgaristan Sınır Kapısı'nda 1 buçuk saat sıra beklediklerini aktaran Erdoğan, Türkiye gibisinin olmadığını söyledi.Belçika'dan gelen Eda Buzlu Tokai, "Yolculuğumuz çok güzel geçti rahat geldik ve çok sıra beklemedik. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Bir an önce vatanımıza kazasız belasız varmayı umuyoruz. Önce aile ziyareti yapacağız. Sonra tatile devam edeceğiz. Türk bayrağını görünce hemen video fotoğraf çekildik. Anlatılmaz yaşanır, çok başka bir duygu" dedi.Fransa'dan gelen gurbetçi Özcan Çaçan ise, "Altı senedir gelmemiştik. Çok özlemişiz. Yolculuğumuz güzel geçti rahat geldik. Türk bayrağını gördüm, heyecanlı ve mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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türkiye, gurbetçi, kapıkule sınır kapısı