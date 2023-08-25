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https://sputniknews.com.tr/20230825/fransiz-politikaci-philippot-en-buyuk-dokuz-petrol-ureticisinin-altisi-artik-bricste-1074937893.html
Fransız politikacı Philippot: En büyük dokuz petrol üreticisinin altısı artık BRICS’te
Fransız politikacı Philippot: En büyük dokuz petrol üreticisinin altısı artık BRICS’te
Fransız politikacı Philippot, BRICS’e yeni ülkelerin katılmasını ‘küresel jeopolitik devrim’ şeklinde nitelendirerek bunun ABD’nin zayıfladığını gösterdiğini... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
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Fransa’da Vatanseverler Partisi’nin kurucusu ve başkanı Florian Philippot, X platformundaki paylaşımında, “Küresel jeopolitik devrim! BRICS Zirvesi’nde az önce, 1 Temmuz 2024’ten başlayarak yeni 6 üyenin dahil edildiği duyuruldu. Bunlar Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri” diye yazdı.Siyasetçi, bundan böyle dünyanın en büyük dokuz petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi olduğunu ve bunun ABD’nin zayıflamasına yol açacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-zirvesinde-konusan-bm-genel-sekreteri-guterres-cok-kutuplu-bir-dunyaya-dogru-gidiyoruz-1074907527.html
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fransa, florian philippot, x, sosyal medya, paylaşım, brics, brics zirvesi, abd, arjantin, mısır, etiyopya, iran, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae)
fransa, florian philippot, x, sosyal medya, paylaşım, brics, brics zirvesi, abd, arjantin, mısır, etiyopya, iran, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae)

Fransız politikacı Philippot: En büyük dokuz petrol üreticisinin altısı artık BRICS’te

15:55 25.08.2023
© AA / Handout - İran CumhurbaşkanlığıBRICS Liderler Zirvesi 2023
BRICS Liderler Zirvesi 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA / Handout - İran Cumhurbaşkanlığı
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Fransız politikacı Philippot, BRICS’e yeni ülkelerin katılmasını ‘küresel jeopolitik devrim’ şeklinde nitelendirerek bunun ABD’nin zayıfladığını gösterdiğini belirtti.
Fransa’da Vatanseverler Partisi’nin kurucusu ve başkanı Florian Philippot, X platformundaki paylaşımında, “Küresel jeopolitik devrim! BRICS Zirvesi’nde az önce, 1 Temmuz 2024’ten başlayarak yeni 6 üyenin dahil edildiği duyuruldu. Bunlar Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri” diye yazdı.
Siyasetçi, bundan böyle dünyanın en büyük dokuz petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi olduğunu ve bunun ABD’nin zayıflamasına yol açacağını kaydetti.
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