https://sputniknews.com.tr/20230825/fransiz-politikaci-philippot-en-buyuk-dokuz-petrol-ureticisinin-altisi-artik-bricste-1074937893.html
Fransız politikacı Philippot: En büyük dokuz petrol üreticisinin altısı artık BRICS’te
Fransız politikacı Philippot: En büyük dokuz petrol üreticisinin altısı artık BRICS’te
Fransız politikacı Philippot, BRICS’e yeni ülkelerin katılmasını ‘küresel jeopolitik devrim’ şeklinde nitelendirerek bunun ABD’nin zayıfladığını gösterdiğini... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T15:55+0300
2023-08-25T15:55+0300
2023-08-25T15:55+0300
dünya
fransa
florian philippot
x
sosyal medya
paylaşım
brics
brics zirvesi
abd
arjantin
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074908091_0:131:2500:1537_1920x0_80_0_0_d897df4e0fc788679aac405b83193b08.jpg
Fransa’da Vatanseverler Partisi’nin kurucusu ve başkanı Florian Philippot, X platformundaki paylaşımında, “Küresel jeopolitik devrim! BRICS Zirvesi’nde az önce, 1 Temmuz 2024’ten başlayarak yeni 6 üyenin dahil edildiği duyuruldu. Bunlar Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri” diye yazdı.Siyasetçi, bundan böyle dünyanın en büyük dokuz petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi olduğunu ve bunun ABD’nin zayıflamasına yol açacağını kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230824/brics-zirvesinde-konusan-bm-genel-sekreteri-guterres-cok-kutuplu-bir-dunyaya-dogru-gidiyoruz-1074907527.html
fransa
arjantin
mısır
etiyopya
iran
suudi arabistan
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074908091_139:0:2362:1667_1920x0_80_0_0_235e64cf759e490db95fb96b85419cc0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fransa, florian philippot, x, sosyal medya, paylaşım, brics, brics zirvesi, abd, arjantin, mısır, etiyopya, iran, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae)
fransa, florian philippot, x, sosyal medya, paylaşım, brics, brics zirvesi, abd, arjantin, mısır, etiyopya, iran, suudi arabistan, birleşik arap emirlikleri (bae)
Fransız politikacı Philippot: En büyük dokuz petrol üreticisinin altısı artık BRICS’te
Abone ol
Fransız politikacı Philippot, BRICS’e yeni ülkelerin katılmasını ‘küresel jeopolitik devrim’ şeklinde nitelendirerek bunun ABD’nin zayıfladığını gösterdiğini belirtti.
Fransa’da Vatanseverler Partisi’nin kurucusu ve başkanı Florian Philippot, X platformundaki paylaşımında, “Küresel jeopolitik devrim! BRICS Zirvesi’nde az önce, 1 Temmuz 2024’ten başlayarak yeni 6 üyenin dahil edildiği duyuruldu. Bunlar Arjantin, Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri” diye yazdı.
Siyasetçi, bundan böyle dünyanın en büyük dokuz petrol üreticisi ülkenin altısının BRICS üyesi olduğunu ve bunun ABD’nin zayıflamasına yol açacağını kaydetti.