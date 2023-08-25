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Erdoğan: Türkiye'yi yatırım, istihdam ve ihracat yoluyla büyütme hedefimizi hayata geçireceğiz
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Erdoğan: Türkiye'yi yatırım, istihdam ve ihracat yoluyla büyütme hedefimizi hayata geçireceğiz
Erdoğan: Türkiye'yi yatırım, istihdam ve ihracat yoluyla büyütme hedefimizi hayata geçireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi yatırım, istihdam ve ihracat yoluyla büyütme hedefimizi hayata geçireceğiz." dedi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
https://sputniknews.com.tr/20230824/cumhurbaskani-erdogan-ak-partinin-22-kurulus-yildonumu-programinda-konusma-yapiyor-1074908643.html
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recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, bitlis
recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, bitlis

Erdoğan: Türkiye'yi yatırım, istihdam ve ihracat yoluyla büyütme hedefimizi hayata geçireceğiz

14:23 25.08.2023 (güncellendi: 14:31 25.08.2023)
© AA / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA / Mustafa Kamacı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi yatırım, istihdam ve ihracat yoluyla büyütme hedefimizi hayata geçireceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bitlis Kamu ve Özel Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:
Bugüne kadar üreten herkese hiçbir ayrım yapmadan destek olduk, sahip çıktık. Yeter ki yatırım yapın biz sizi asla yalnız bırakmayız dedik.
Biz kurusıkı atmayız, konuşurken icraat ile konuşuruz.
Türkiye'yi yatırım, istihdam ve ihracat yoluyla büyütme hedefimizi hayata geçireceğiz.
Bitlis çevre yolunu tamamladık.
Huzur ortamını korumamız şart. Türkiye istikrar sürsün dedi seçimlerde.
Şimdi önümüzde yerel seçimler var. 2019'daki gibi Bitlis'in geleceğine sahip çıkacağına inanıyorum.
Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitesi ne de niyetleri var. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yoktur.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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