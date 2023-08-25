Erdoğan: Türkiye'yi yatırım, istihdam ve ihracat yoluyla büyütme hedefimizi hayata geçireceğiz

Bugüne kadar üreten herkese hiçbir ayrım yapmadan destek olduk, sahip çıktık. Yeter ki yatırım yapın biz sizi asla yalnız bırakmayız dedik.

Bunların ne ülkeyi yönetecek kapasitesi ne de niyetleri var. Ölmüş atı kamçılamanın kimseye bir faydası olmaz. Bunların koltuklarını korumak dışında hiçbir gündemleri yoktur.