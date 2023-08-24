https://sputniknews.com.tr/20230824/cumhurbaskani-erdogan-ak-partinin-22-kurulus-yildonumu-programinda-konusma-yapiyor-1074908643.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda konuşma yapıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda konuşma yapıyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’na konuşma gerçekleştiriyor. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T17:53+0300
2023-08-24T17:53+0300
2023-08-24T18:10+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ak parti
son dakika
ankara
türkiye yüzyılı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
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ak parti kaç yılında kuruldu, ak parti kaç yaşında, cumhurbaşkanı erdoğan ak partinin kuruluş yıldönümünde konuşuyor, ak partinin 22. yılı, ak parti daha 22 yaşında
ak parti kaç yılında kuruldu, ak parti kaç yaşında, cumhurbaşkanı erdoğan ak partinin kuruluş yıldönümünde konuşuyor, ak partinin 22. yılı, ak parti daha 22 yaşında
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda konuşma yapıyor
17:53 24.08.2023 (güncellendi: 18:10 24.08.2023) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ATO Congresium’da düzenlenen AK Parti 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’na konuşma gerçekleştiriyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"AK Parti davasını savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. AK Parti olarak bugün büyük gurur yaşıyoruz"