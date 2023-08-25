https://sputniknews.com.tr/20230825/dunya-gundemine-oturan-donus-trump-25-yillik-aradan-sonra-xte-1074931599.html

Dünya gündemine oturan dönüş: Trump, 2.5 yıllık aradan sonra X'te

Dünya gündemine oturan dönüş: Trump, 2.5 yıllık aradan sonra X'te

Eski ABD Başkanı Donald Trump, eski adı Twitter olan X sosyal medya platformuna 'sabıkalı' fotoğrafıyla birlikte geri döndü. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T14:06+0300

2023-08-25T14:06+0300

2023-08-25T14:06+0300

donald trump

abd

dünya

truth social

x

sabıkalı

seçim

fotoğraf

kefalet

kefaletle serbest

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En son 8 Ocak 2021’de paylaşım yaptığı sosyal medya platformu X’e geri dönen Trump’ın ilk paylaşımında “Seçimlere müdahale. Asla teslim olmayın!” yazılı sabıka fotoğrafı ile bağış toplama sayfasına yönlendiren internet sitesinin linki yer aldı. Aylardır Trump’ın doğru zamanda platforma geri dönmeyi planladığı belirtilmişti. Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim olmuştu. Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrılmıştı. Trump’ın teslim olduğu sırada tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekilmişti. Bu uygulama, ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor. Trump, X hesabının askıya alınmasının ardından 'Truth Social' ismini verdiği sosyal medya uygulamasını kullanıma sunmuştu. Sosyal medya platformları Trump’ın hesaplarını 6 Ocak 2021’de Kongre baskını olaylarına katkıda bulunduğu ve 2020 başkanlık seçiminde usulsüzlük yapıldığı iddiaları nedeniyle dondurmuştu.Trump ise Şubat 2021’de Trump Medya ve Teknoloji Grubunu (TMTG) kurmuş ve ekimde bu şirket bünyesinde 'TRUTH Social' adlı bir sosyal medya platformu kurmayı planladığını açıklamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230825/sabika-fotografi-cekildi-trump-cezaevine-teslim-oldu-1074923146.html

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