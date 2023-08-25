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https://sputniknews.com.tr/20230825/sabika-fotografi-cekildi-trump-cezaevine-teslim-oldu-1074923146.html
Sabıka fotoğrafı çekildi: Trump cezaevine teslim oldu
Sabıka fotoğrafı çekildi: Trump cezaevine teslim oldu
Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim oldu. 200... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T07:10+0300
2023-08-25T07:10+0300
dünya
donald trump
abd
sabıka
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Georgia'daki Fulton İlçe Hapishanesine gelerek gözaltı işlemlerini tamamladı.Hakkındaki suçlamalar nedeniyle nisan ayından bu yana 4. kez gözaltına alınan Trump'ın parmak izi alındı. ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın sabıka fotoğrafının çekildiği belirtildi.Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrıldı.Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.Sabıka fotoğrafı çekildiTrump'ın 4. gözaltı işleminde, tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekildi. Bu uygulama ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.Fulton Bölge Hapishanesi, tahliye işlemi sonrası hapishane binasından çıkıp kendi özel uçağına bindikten sonra eski ABD Başkanı'nın tutuklama dosyasına konan sabıka fotoğrafını basınla paylaştı. Fotoğrafta gülümsemeyen Trump'ın, ciddi bir ifade ve çatık kaşlarla doğrudan objektife baktığı görülüyor.Daha önce kendisine yönelik üç ayrı dava için yetkili makamlara teslim olan Trump'ın hiç tutuklama dosyası için sabıka fotoğrafı çekilmemişti.Trump'tan ilk açıklamaÖzel uçağına binmeden önce basına açıklamada bulunan Trump, seçim sonuçlarına karşı çıktığını ve buna hakkı olduğunu belirtti.Trump, "Bu davalar adaletle dalga geçiyor. Hiçbir hatamız yok, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bunu da herkes biliyor ve çok büyük destek var" dedi."Davaları açanlar esasen seçimlere müdahale ediyor" açıklamasında bulunan Trump, hileli olduğunu düşündüğü seçimleri eleştirme hakkı olduğunu tekrar dile getirdi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/trumpin-eski-ozel-kalem-muduru-meadows-georgiada-mahkemeye-teslim-oldu-1074920499.html
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donald trump, abd, sabıka
donald trump, abd, sabıka

Sabıka fotoğrafı çekildi: Trump cezaevine teslim oldu

07:10 25.08.2023
© AP Photo / Al GoldisDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AP Photo / Al Goldis
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, Georgia eyaletindeki 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim oldu. 200 bin dolar kefaletle serbest kalan Trump, parmak izinin alınması ve sabıka fotoğrafının çekilmesi ülke tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde yoğun güvenlik önlemleri altında Georgia'daki Fulton İlçe Hapishanesine gelerek gözaltı işlemlerini tamamladı.
Hakkındaki suçlamalar nedeniyle nisan ayından bu yana 4. kez gözaltına alınan Trump'ın parmak izi alındı. ABD basınında yer alan haberlerde, Trump'ın sabıka fotoğrafının çekildiği belirtildi.
Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrıldı.
© İHA / BURAK ERSOY-AW015727Donald Trump sabıka fotoğrafı
Donald Trump sabıka fotoğrafı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
Donald Trump sabıka fotoğrafı
© İHA / BURAK ERSOY-AW015727
Trump'a aralarında "bir kamu görevlisinin yeminini bozmaya teşvik", "yalan beyanda bulunmak için komplo kurma" ve "eyaletin yolsuzluk ve şantajla mücadele ile ilgili kanunu ihlal etme" başlıklarının da bulunduğu 13 suç isnat edilmişti.

Sabıka fotoğrafı çekildi

Trump'ın 4. gözaltı işleminde, tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekildi. Bu uygulama ülke tarihinde bir ABD başkanı için ilk olma özelliğini taşıyor.
Fulton Bölge Hapishanesi, tahliye işlemi sonrası hapishane binasından çıkıp kendi özel uçağına bindikten sonra eski ABD Başkanı'nın tutuklama dosyasına konan sabıka fotoğrafını basınla paylaştı. Fotoğrafta gülümsemeyen Trump'ın, ciddi bir ifade ve çatık kaşlarla doğrudan objektife baktığı görülüyor.
Daha önce kendisine yönelik üç ayrı dava için yetkili makamlara teslim olan Trump'ın hiç tutuklama dosyası için sabıka fotoğrafı çekilmemişti.

Trump'tan ilk açıklama

Özel uçağına binmeden önce basına açıklamada bulunan Trump, seçim sonuçlarına karşı çıktığını ve buna hakkı olduğunu belirtti.
Trump, "Bu davalar adaletle dalga geçiyor. Hiçbir hatamız yok, yanlış hiçbir şey yapmadım. Bunu da herkes biliyor ve çok büyük destek var" dedi.
"Davaları açanlar esasen seçimlere müdahale ediyor" açıklamasında bulunan Trump, hileli olduğunu düşündüğü seçimleri eleştirme hakkı olduğunu tekrar dile getirdi.
Donald Trump ve Mark Meadows - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
DÜNYA
Trump'ın eski özel kalem müdürü Meadows, Georgia'da mahkemeye teslim oldu
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