https://sputniknews.com.tr/20230825/dominik-livakovicten-fenerbahceye-5-yillik-imza-forma-numarasi-belli-oldu-1074940532.html

Dominik Livakovic'ten Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza: Forma numarası belli oldu

Dominik Livakovic'ten Fenerbahçe'ye 5 yıllık imza: Forma numarası belli oldu

Fenerbahçe, Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Livakovic Fenerbahçe'de 40 numaralı formayı giyecek. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T17:17+0300

2023-08-25T17:17+0300

2023-08-25T17:17+0300

spor

dominik livakovic

transfer

kaleci

fenerbahçe

süper lig

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074904010_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_79f17221654f893861777f7c8f4e571e.jpg

Fenerbahçe Kulübü, düzenlediği imza töreninde Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.Livakovic'in Fenerbahçe'de 40 numaralı formayı giyeceği açıklandı.İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Basın Sözcüsü Selahattin Baki, "Milli gururlarımızdan Altay'ımızı dünya devine uğurladık. Aynı gün Fenerbahçemiz'e yakışır bir CV'si olan, Hırvatistan Milli Takımı'nın as kalecisini getirdik. Uzun süredir çalıştığımız bir transferdi, kolay olmadı. Kendisi bize bundan bir kaç hafta önce söz verdi ama yazılı çizili hiçbir şey yoktu, 'Kulüpten çıkabildiğim takdirde Fenerbahçe'ye geleceğim' demişti. Sözünü tuttu. Kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Livakovic ise "Harika duygular içerisindeyim. Dün ve bugün için çok teşekkür ediyorum. Volkan Demirel'in derbi maçlarının özetlerini izleyerek ikna oldum. Büyük maçları severim. Baskı, performansımı artırır." açıklamasını yaptı.

https://sputniknews.com.tr/20230824/fenerbahcenin-yeni-transferi-istanbulda-1074904168.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dominik livakovic, transfer, kaleci, fenerbahçe, süper lig