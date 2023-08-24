https://sputniknews.com.tr/20230824/fenerbahcenin-yeni-transferi-istanbulda-1074904168.html
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
Fenerbahçe'nin transferi için prensipte anlaştığı Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T15:22+0300
2023-08-24T15:22+0300
2023-08-24T15:22+0300
spor
dominik livakovic
fenerbahçe
taraftar
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Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.Havalimanı çıkışında Fenerbahçe atkısıyla basın mensuplarına poz veren Livakovic, kendisini bekleyen taraftarları da selamladı.Hırvat kaleci, ardından özel araçla alandan ayrıldı.
https://sputniknews.com.tr/20230822/besiktas-talisca-ve-sergio-ramosla-yaptigi-transfer-gorusmelerini-sonlandirdi-1074820014.html
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dominik livakovic, fenerbahçe, taraftar
dominik livakovic, fenerbahçe, taraftar
Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin transferi için prensipte anlaştığı Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi
Özel uçakla Atatürk Havalimanı'na gelen 28 yaşındaki oyuncuyu, bir grup sarı-lacivertli taraftar karşıladı.
Havalimanı çıkışında Fenerbahçe atkısıyla basın mensuplarına poz veren Livakovic, kendisini bekleyen taraftarları da selamladı.
Hırvat kaleci, ardından özel araçla alandan ayrıldı.