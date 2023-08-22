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Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos'la yaptığı transfer görüşmelerini sonlandırdı
Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos'la yaptığı transfer görüşmelerini sonlandırdı
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımla adı sıkça anılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ve İspanyol oyuncu Sergio Ramos'la yapılan transfer görüşmelerinin... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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brezilya
anderson talisca
ispanya
ispanyol
sergio ramos
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Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ve İspanyol oyuncu Sergio Ramos'la yaptığı transfer görüşmelerini sonlandırdığını duyurdu.Kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
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beşiktaş, brezilya, anderson talisca, ispanya, ispanyol, sergio ramos, transfer
beşiktaş, brezilya, anderson talisca, ispanya, ispanyol, sergio ramos, transfer

Beşiktaş, Talisca ve Sergio Ramos'la yaptığı transfer görüşmelerini sonlandırdı

01:48 22.08.2023
Beşiktaş - logo
Beşiktaş - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
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Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı takımla adı sıkça anılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ve İspanyol oyuncu Sergio Ramos'la yapılan transfer görüşmelerinin maddi anlaşmazlık nedeniyle sonlandırıldığını açıkladı.
Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ve İspanyol oyuncu Sergio Ramos'la yaptığı transfer görüşmelerini sonlandırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Her kulübün, her başkanın ve her teknik adamın kadrosunda görmek isteyeceği, kaliteleriyle dünya futbol piyasasında önemli bir yere sahip başarılı futbolcular Anderson Talisca ile Sergio Ramos, Kulübümüzün de transfer gündeminde yer almışlardır. Bu doğrultuda; gerek Anderson Talisca ve kulübüyle gerekse de bonservisi elinde bulunan Sergio Ramos’la temas kurulmuş; Kulübümüzün menfaatleri gözetilerek yürütülen görüşmeler, maddi konulardaki anlaşmazlıklar nedeniyle sona erdirilmiştir. Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız."
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