https://sputniknews.com.tr/20230825/danimarkadan-dini-objelerin-uygunsuz-sekilde-kullanilmasini-yasaklayan-kanun-teklifi-1074936686.html

Danimarka’dan 'dini objelerin uygunsuz şekilde kullanılmasını' yasaklayan kanun teklifi

Danimarka’dan 'dini objelerin uygunsuz şekilde kullanılmasını' yasaklayan kanun teklifi

Danimarka, dini topluluklar için öneme sahip dini objelerin uygunsuz şekilde kullanılmasını yasaklayan bir kanun teklifi sunuyor. Bu kara, başta Türkiye olmak... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T15:41+0300

2023-08-25T15:41+0300

2023-08-25T15:41+0300

danimarka

kuran

dünya

peter hummelgaard

kuran

kuran-ı kerim

yakma

kitap yakma

din

kanun teklifi

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Danimarka hükümeti, birçok Müslüman ülkeyle artan gerilimi yatıştırmak amacıyla halka açık yerlerde Kuran nüshalarının yakılmasını yasadışı hale getirecek bir kanun teklifi hazırlayacak.Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard basın toplantısında yaptığı açıklamada “Hükümet, dini topluluklar için öneme sahip dini objelerin uygunsuz şekilde kullanılmasını yasaklayan bir kanun teklifi sunacak” dedi.Hummelgaard “Söz konusu kanun teklifiyle, halka açık yerlerde Kuran’ın, İncil’in veya Tevrat’ın yakılması cezalandırılacak” dedi.Son haftalarda İsveç ve Danimarka’da çok sayıda Kuran yakma ya da zarar verme eylemleri gerçekleşirken, bu eylemler müslümanlardan da büyük tepki çekmiş ve hükümetlere bu gibi eylemleri yasaklaması çağrısı yapılmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20230804/danimarka-misira-kuran-i-kerim-yakma-olaylarini-onlemek-icin-yasa-cikarma-niyetini-bildirdi-1074384612.html

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danimarka, kuran, peter hummelgaard, kuran, kuran-ı kerim, yakma, kitap yakma, din, kanun teklifi