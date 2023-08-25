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https://sputniknews.com.tr/20230825/danimarkadan-dini-objelerin-uygunsuz-sekilde-kullanilmasini-yasaklayan-kanun-teklifi-1074936686.html
Danimarka’dan 'dini objelerin uygunsuz şekilde kullanılmasını' yasaklayan kanun teklifi
Danimarka’dan 'dini objelerin uygunsuz şekilde kullanılmasını' yasaklayan kanun teklifi
Danimarka, dini topluluklar için öneme sahip dini objelerin uygunsuz şekilde kullanılmasını yasaklayan bir kanun teklifi sunuyor. Bu kara, başta Türkiye olmak... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T15:41+0300
2023-08-25T15:41+0300
danimarka
kuran
dünya
peter hummelgaard
kuran
kuran-ı kerim
yakma
kitap yakma
din
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Danimarka hükümeti, birçok Müslüman ülkeyle artan gerilimi yatıştırmak amacıyla halka açık yerlerde Kuran nüshalarının yakılmasını yasadışı hale getirecek bir kanun teklifi hazırlayacak.Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard basın toplantısında yaptığı açıklamada “Hükümet, dini topluluklar için öneme sahip dini objelerin uygunsuz şekilde kullanılmasını yasaklayan bir kanun teklifi sunacak” dedi.Hummelgaard “Söz konusu kanun teklifiyle, halka açık yerlerde Kuran’ın, İncil’in veya Tevrat’ın yakılması cezalandırılacak” dedi.Son haftalarda İsveç ve Danimarka’da çok sayıda Kuran yakma ya da zarar verme eylemleri gerçekleşirken, bu eylemler müslümanlardan da büyük tepki çekmiş ve hükümetlere bu gibi eylemleri yasaklaması çağrısı yapılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20230804/danimarka-misira-kuran-i-kerim-yakma-olaylarini-onlemek-icin-yasa-cikarma-niyetini-bildirdi-1074384612.html
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danimarka, kuran, peter hummelgaard, kuran, kuran-ı kerim, yakma, kitap yakma, din, kanun teklifi
danimarka, kuran, peter hummelgaard, kuran, kuran-ı kerim, yakma, kitap yakma, din, kanun teklifi

Danimarka’dan 'dini objelerin uygunsuz şekilde kullanılmasını' yasaklayan kanun teklifi

15:41 25.08.2023
© AAİslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıyı kınadı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA
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Danimarka, dini topluluklar için öneme sahip dini objelerin uygunsuz şekilde kullanılmasını yasaklayan bir kanun teklifi sunuyor. Bu kara, başta Türkiye olmak üzere birçok ülkeyle iplerin gerilmesine sebep olan İsveç ve Danimarka'daki Kuran yakma eylemlerine karşı bir adım olarak görülüyor.
Danimarka hükümeti, birçok Müslüman ülkeyle artan gerilimi yatıştırmak amacıyla halka açık yerlerde Kuran nüshalarının yakılmasını yasadışı hale getirecek bir kanun teklifi hazırlayacak.
Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard basın toplantısında yaptığı açıklamada “Hükümet, dini topluluklar için öneme sahip dini objelerin uygunsuz şekilde kullanılmasını yasaklayan bir kanun teklifi sunacak” dedi.
Hummelgaard “Söz konusu kanun teklifiyle, halka açık yerlerde Kuran’ın, İncil’in veya Tevrat’ın yakılması cezalandırılacak” dedi.
Son haftalarda İsveç ve Danimarka’da çok sayıda Kuran yakma ya da zarar verme eylemleri gerçekleşirken, bu eylemler müslümanlardan da büyük tepki çekmiş ve hükümetlere bu gibi eylemleri yasaklaması çağrısı yapılmıştı.
Danimarka bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.08.2023
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