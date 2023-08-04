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Danimarka, Mısır'a 'Kur'an-ı Kerim yakma olaylarını önlemek için yasa çıkarma' niyetini bildirdi
Danimarka, Mısır'a 'Kur'an-ı Kerim yakma olaylarını önlemek için yasa çıkarma' niyetini bildirdi
Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yaptığı görüşmede, Kur'an-ı Kerim yakma hadiselerinin önlenmesi... 04.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-04T20:25+0300
2023-08-04T20:25+0300
dünya
danimarka
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afrika
kur'an-ı kerim
kuran-ı kerim
kur'an-ı kerim
mısır dışişleri bakanlığı
samih şukri
lars lökke rasmussen
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Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şukri ile Rasmussen'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.Görüşmede, Rasmussen'in, Danimarka hükümetinin "Kur'an-ı Kerim yakma hadiselerinin tekrarının önlenmesi için tedbir alınması ve kanunlar çıkarılması niyetinde" olduğunu ilettiği ifade edildi.Ülkesinin yaşanan olaylardan dolayı "pişmanlık ve memnuniyetsizliğini" dile getiren Rasmussen'in, yapılan provakatif eylemleri "sorumsuzluk" şeklinde nitelendirerek, bunların "Danimarka'nın toplumsal değerlerini yansıtmadığına" dikkat çektiği aktarıldı.Kur'an-ı Kerim yakma hadiselerinin Mısır tarafından "kabul edilemeyeceğini" bildiren Şükri'nin ise, "suçun faillerinin cezasız kalmaması gerektiğini" vurguladığı belirtildi.'Bu eylemlerin toplumlarımızı bölmesine izin veremeyiz'Öte yandan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile güncel gelişmeler ve yakın ikili ilişkilere dair verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı.Danimarka'nın Kur'an-ı Kerim yakma olaylarını defalarca kınadığını hatırlatan Rasmussen, ülkesinin şu anda bu eylemlerle ilgili özel durumlara müdahale etmenin yollarını aradığını kaydetti.Rasmussen, "Bu eylemlerin toplumlarımızı bölmesine izin veremeyiz" ifadelerini de kullandı.Ne olmuştu?Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde, 1 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.
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danimarka, avrupa, afrika, kur'an-ı kerim, kuran-ı kerim, kur'an-ı kerim, mısır dışişleri bakanlığı, samih şukri, lars lökke rasmussen
danimarka, avrupa, afrika, kur'an-ı kerim, kuran-ı kerim, kur'an-ı kerim, mısır dışişleri bakanlığı, samih şukri, lars lökke rasmussen

Danimarka, Mısır'a 'Kur'an-ı Kerim yakma olaylarını önlemek için yasa çıkarma' niyetini bildirdi

20:25 04.08.2023
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Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile yaptığı görüşmede, Kur'an-ı Kerim yakma hadiselerinin önlenmesi konusunda tedbir alınması ve yasa çıkarılması niyetinde olduklarını belirtti.
Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şukri ile Rasmussen'in telefon görüşmesi gerçekleştirdiği kaydedildi.
Görüşmede, Rasmussen'in, Danimarka hükümetinin "Kur'an-ı Kerim yakma hadiselerinin tekrarının önlenmesi için tedbir alınması ve kanunlar çıkarılması niyetinde" olduğunu ilettiği ifade edildi.
Ülkesinin yaşanan olaylardan dolayı "pişmanlık ve memnuniyetsizliğini" dile getiren Rasmussen'in, yapılan provakatif eylemleri "sorumsuzluk" şeklinde nitelendirerek, bunların "Danimarka'nın toplumsal değerlerini yansıtmadığına" dikkat çektiği aktarıldı.
Kur'an-ı Kerim yakma hadiselerinin Mısır tarafından "kabul edilemeyeceğini" bildiren Şükri'nin ise, "suçun faillerinin cezasız kalmaması gerektiğini" vurguladığı belirtildi.

'Bu eylemlerin toplumlarımızı bölmesine izin veremeyiz'

Öte yandan Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen, görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Mısır Dışişleri Bakanı Şukri ile güncel gelişmeler ve yakın ikili ilişkilere dair verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini aktardı.
Danimarka'nın Kur'an-ı Kerim yakma olaylarını defalarca kınadığını hatırlatan Rasmussen, ülkesinin şu anda bu eylemlerle ilgili özel durumlara müdahale etmenin yollarını aradığını kaydetti.
Rasmussen, "Bu eylemlerin toplumlarımızı bölmesine izin veremeyiz" ifadelerini de kullandı.

Ne olmuştu?

Danimarka'da son dönemde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar yoğunlaşırken, bu provokasyonlara izin verilmesi tepkiyle karşılanıyor.
Danimarkalı aşırı sağcı politikacı ve Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan, 2022'de Paskalya tatili boyunca İsveç'in Malmö, Norköpin, Jönköping kentleri ile başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarını sürdürmüştü.
Paludan, 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği ve 27 Ocak'ta Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Danimarka'daki İslam düşmanı ve aşırı milliyetçi bir grup, nisan itibarıyla Türkiye'nin Kopenhag Büyükelçiliği önünde Türk bayrağına ve Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırı düzenlemeye başlamıştı.
İslam karşıtı pankart açan ve İslam'a hakaret içeren sloganlar atan grup üyeleri, 21 Temmuz'da Irak'ın, 24 Temmuz'da İran ve Irak'ın, 25 Temmuz'da da Mısır ve Türkiye'nin Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim yakmıştı.
Grup, 28 Temmuz'da Kopenhag'daki bir caminin önünde, 1 Ağustos'ta Türkiye, Irak, Mısır ve Suudi Arabistan'ın Kopenhag büyükelçilikleri önünde Kur'an-ı Kerim'i ateşe vermişti.
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