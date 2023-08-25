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https://sputniknews.com.tr/20230825/cem-kucuk-kesin-olmamakla-birlikte-genclere-vergisiz-verilmesi-planlanan-telefonlar-diye-duyurdu-1074938248.html
Cem Küçük 'Kesin olmamakla birlikte gençlere vergisiz verilmesi planlanan telefonlar' diye duyurdu
Cem Küçük 'Kesin olmamakla birlikte gençlere vergisiz verilmesi planlanan telefonlar' diye duyurdu
Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonları açıkladı. 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T16:01+0300
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yaşam
cep telefonu
vergi
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
genç
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Öğrencilere verilmesi planlanan ÖTV'siz telefon konusu tartışmaları beraberinde getirmişti. Özellikle yoğun olarak iPhone markasının üzerinde durulmuştu. Cem Küçük, "Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonları" listesini kendi X hesabı üzerinden duyurdu.İşte Cem Küçük'ün atmış olduğu tweet:Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonlar:Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,OPPO: A15, Reno 5 Lite,Vivo: Y11s, Y21s, Y53sSamsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,TCL: 20 SE, 20 E, L7,Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,Tecno Mobile: Camon 16,General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 ProCasper: VIA X30 Plus, VIA M30 PlusReeder: S19 Max Pro SOMIX: X5
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cep telefonu, vergi, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), genç
cep telefonu, vergi, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), genç

Cem Küçük 'Kesin olmamakla birlikte gençlere vergisiz verilmesi planlanan telefonlar' diye duyurdu

16:01 25.08.2023
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
Cem Küçük - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© Fotoğraf : Twitter
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Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonları açıkladı.
Öğrencilere verilmesi planlanan ÖTV'siz telefon konusu tartışmaları beraberinde getirmişti. Özellikle yoğun olarak iPhone markasının üzerinde durulmuştu.
Cem Küçük, "Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonları" listesini kendi X hesabı üzerinden duyurdu.
İşte Cem Küçük'ün atmış olduğu tweet:
Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonlar:
Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,
OPPO: A15, Reno 5 Lite,
Vivo: Y11s, Y21s, Y53s
Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,
TCL: 20 SE, 20 E, L7,
Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,
Tecno Mobile: Camon 16,
General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
Reeder: S19 Max Pro S
OMIX: X5
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 22.08.2023
TÜRKİYE
Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
22 Ağustos, 12:12
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