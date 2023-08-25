Cem Küçük 'Kesin olmamakla birlikte gençlere vergisiz verilmesi planlanan telefonlar' diye duyurdu
© Fotoğraf : TwitterCem Küçük
© Fotoğraf : Twitter
Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonları açıkladı.
Öğrencilere verilmesi planlanan ÖTV'siz telefon konusu tartışmaları beraberinde getirmişti. Özellikle yoğun olarak iPhone markasının üzerinde durulmuştu.
Cem Küçük, "Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonları" listesini kendi X hesabı üzerinden duyurdu.
İşte Cem Küçük'ün atmış olduğu tweet:
Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonlar:
Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,
OPPO: A15, Reno 5 Lite,
Vivo: Y11s, Y21s, Y53s
Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,
TCL: 20 SE, 20 E, L7,
Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,
Tecno Mobile: Camon 16,
General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
Reeder: S19 Max Pro S
OMIX: X5
OPPO: A15, Reno 5 Lite,
Vivo: Y11s, Y21s, Y53s
Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,
TCL: 20 SE, 20 E, L7,
Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,
Tecno Mobile: Camon 16,
General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 Pro
Casper: VIA X30 Plus, VIA M30 Plus
Reeder: S19 Max Pro S
OMIX: X5
Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonlar:— Cem Küçük (@cemkucuk55) August 25, 2023
Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,
OPPO: A15, Reno 5 Lite,
Vivo: Y11s, Y21s, Y53s
Samsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,
TCL: 20 SE,…