https://sputniknews.com.tr/20230825/cem-kucuk-kesin-olmamakla-birlikte-genclere-vergisiz-verilmesi-planlanan-telefonlar-diye-duyurdu-1074938248.html

Cem Küçük 'Kesin olmamakla birlikte gençlere vergisiz verilmesi planlanan telefonlar' diye duyurdu

Cem Küçük 'Kesin olmamakla birlikte gençlere vergisiz verilmesi planlanan telefonlar' diye duyurdu

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonları açıkladı. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T16:01+0300

2023-08-25T16:01+0300

2023-08-25T16:01+0300

yaşam

cep telefonu

vergi

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

genç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102730/85/1027308521_0:0:1116:628_1920x0_80_0_0_4adf1a6902fb2c129faa7918fa7e8908.jpg

Öğrencilere verilmesi planlanan ÖTV'siz telefon konusu tartışmaları beraberinde getirmişti. Özellikle yoğun olarak iPhone markasının üzerinde durulmuştu. Cem Küçük, "Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonları" listesini kendi X hesabı üzerinden duyurdu.İşte Cem Küçük'ün atmış olduğu tweet:Kesin ve nihai olmamakla birlikte gençlere vergisiz ve ÖTV’siz verilmesi planlanan telefonlar:Xiaomi: Redmi 9C, Redmi 9T, Redmi Note 10S, Redmi 10 2022,OPPO: A15, Reno 5 Lite,Vivo: Y11s, Y21s, Y53sSamsung: Galaxy A01, Galaxy A21s, Galaxy A30, Galaxy A52, Galaxy,TCL: 20 SE, 20 E, L7,Realme: C21, C21Y, C25 Omix: X300, X500,Tecno Mobile: Camon 16,General Mobile: 21, Poco C40, Phoenix 5G, 24 ProCasper: VIA X30 Plus, VIA M30 PlusReeder: S19 Max Pro SOMIX: X5

https://sputniknews.com.tr/20230822/universite-ogrencilerine-vergisiz-telefon-hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsekten-aciklama-1074827751.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cep telefonu, vergi, ötv, özel tüketim vergisi (ötv), genç