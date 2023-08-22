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Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya... 22.08.2023, Sputnik Türkiye
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Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama
12:12 22.08.2023 (güncellendi: 12:15 22.08.2023) Abone ol
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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.