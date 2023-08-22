Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama

© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek © İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR

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Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kabine Toplantısı sonrasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Yükseköğrenimdeki gençlere bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlanmasına ilişkin çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Şimşek bir çalışma olduğunu ancak detay paylaşamayacağını söyledi.