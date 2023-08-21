https://sputniknews.com.tr/20230821/bakan-mehmet-simsek-hafta-sonu-ankarada-bir-avmde-155-tllik-karisik-kumpir-yedi-1074793083.html
Bakan Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'da bir AVM'de 155 TL'lik karışık kumpir yedi
Bakan Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'da bir AVM'de 155 TL'lik karışık kumpir yedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da bir AVM’deki restoranda kumpir yedi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T09:57+0300
2023-08-21T09:57+0300
2023-08-21T09:57+0300
politika
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
avm
yemek
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074572482_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_630670da5ac18e62a8f02f7ae81647c9.jpg
Koruma polisi ile birlikte AVM'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, en üst katta bulunan yemek katına çıktı ve kumpir yedi.Sipariş verdikten sonra boş bir masaya oturup yemeğini yiyen Şimşek, alışveriş merkezinden aynı şekilde ayrıldı.Kumpirin fiyatı, içindeki malzemeye göre değişim gösteriyor ve 155 liradan başlayıp 175 liraya kadar çıkıyor.
https://sputniknews.com.tr/20230816/bakan-simsek-onumuzdeki-aylarda-japonyaya--gitmeyi-dusunuyoruz-1074699218.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074572482_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a54ea302ba39c8d89a71de639ad70c19.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, avm, yemek
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, avm, yemek
Bakan Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'da bir AVM'de 155 TL'lik karışık kumpir yedi
Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da bir AVM’deki restoranda kumpir yedi.
Koruma polisi ile birlikte AVM'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, en üst katta bulunan yemek katına çıktı ve kumpir yedi.
Sipariş verdikten sonra boş bir masaya oturup yemeğini yiyen Şimşek, alışveriş merkezinden aynı şekilde ayrıldı.
Kumpirin fiyatı, içindeki malzemeye göre değişim gösteriyor ve 155 liradan başlayıp 175 liraya kadar çıkıyor.