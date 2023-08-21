https://sputniknews.com.tr/20230821/bakan-mehmet-simsek-hafta-sonu-ankarada-bir-avmde-155-tllik-karisik-kumpir-yedi-1074793083.html

Bakan Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'da bir AVM'de 155 TL'lik karışık kumpir yedi

Bakan Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'da bir AVM'de 155 TL'lik karışık kumpir yedi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da bir AVM’deki restoranda kumpir yedi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-21T09:57+0300

2023-08-21T09:57+0300

2023-08-21T09:57+0300

politika

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

avm

yemek

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Koruma polisi ile birlikte AVM'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, en üst katta bulunan yemek katına çıktı ve kumpir yedi.Sipariş verdikten sonra boş bir masaya oturup yemeğini yiyen Şimşek, alışveriş merkezinden aynı şekilde ayrıldı.Kumpirin fiyatı, içindeki malzemeye göre değişim gösteriyor ve 155 liradan başlayıp 175 liraya kadar çıkıyor.

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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, avm, yemek