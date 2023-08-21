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https://sputniknews.com.tr/20230821/bakan-mehmet-simsek-hafta-sonu-ankarada-bir-avmde-155-tllik-karisik-kumpir-yedi-1074793083.html
Bakan Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'da bir AVM'de 155 TL'lik karışık kumpir yedi
Bakan Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'da bir AVM'de 155 TL'lik karışık kumpir yedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da bir AVM’deki restoranda kumpir yedi. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T09:57+0300
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politika
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
avm
yemek
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Koruma polisi ile birlikte AVM'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, en üst katta bulunan yemek katına çıktı ve kumpir yedi.Sipariş verdikten sonra boş bir masaya oturup yemeğini yiyen Şimşek, alışveriş merkezinden aynı şekilde ayrıldı.Kumpirin fiyatı, içindeki malzemeye göre değişim gösteriyor ve 155 liradan başlayıp 175 liraya kadar çıkıyor.
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mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, avm, yemek
mehmet şimşek, hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, avm, yemek

Bakan Mehmet Şimşek, hafta sonu Ankara'da bir AVM'de 155 TL'lik karışık kumpir yedi

09:57 21.08.2023
© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜRHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek - Sputnik Türkiye, 1920, 21.08.2023
© İHA / MEHMET BARIŞ ZEROOĞLU - OSMAN ARSLAN - SELMAN TÜR
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara’da bir AVM’deki restoranda kumpir yedi.
Koruma polisi ile birlikte AVM'ye gelen Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, en üst katta bulunan yemek katına çıktı ve kumpir yedi.
Sipariş verdikten sonra boş bir masaya oturup yemeğini yiyen Şimşek, alışveriş merkezinden aynı şekilde ayrıldı.
Kumpirin fiyatı, içindeki malzemeye göre değişim gösteriyor ve 155 liradan başlayıp 175 liraya kadar çıkıyor.
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