https://sputniknews.com.tr/20230816/bakan-simsek-onumuzdeki-aylarda-japonyaya--gitmeyi-dusunuyoruz-1074699218.html

Bakan Şimşek: Önümüzdeki aylarda Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz

Bakan Şimşek: Önümüzdeki aylarda Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz

Bakan Şimşek, Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle görüştü. Şimşek görüşmeyle ilgili "Oldukça verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki aylarda Japon... 16.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-16T17:39+0300

2023-08-16T17:39+0300

2023-08-16T17:39+0300

türkiye

mehmet şimşek

japonya

türkiye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/0b/1074572482_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_630670da5ac18e62a8f02f7ae81647c9.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.Türkiye'de yatırımları olan Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tespitlerini dinlediklerini belirten Mehmet Şimşek, "Oldukça verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ev sahipliği ve değerli katkıları için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'ya teşekkür ederim. Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

türkiye

japonya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mehmet şimşek japonyaya ne zaman gidiyor, mehmet şimşek japonyaya neden gidiyor,