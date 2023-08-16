https://sputniknews.com.tr/20230816/bakan-simsek-onumuzdeki-aylarda-japonyaya--gitmeyi-dusunuyoruz-1074699218.html
Bakan Şimşek: Önümüzdeki aylarda Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz
Bakan Şimşek: Önümüzdeki aylarda Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz
Bakan Şimşek, Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle görüştü. Şimşek görüşmeyle ilgili "Oldukça verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki aylarda Japon... 16.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-16T17:39+0300
2023-08-16T17:39+0300
2023-08-16T17:39+0300
türkiye
mehmet şimşek
japonya
türkiye
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.Türkiye'de yatırımları olan Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tespitlerini dinlediklerini belirten Mehmet Şimşek, "Oldukça verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ev sahipliği ve değerli katkıları için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'ya teşekkür ederim. Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.
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mehmet şimşek japonyaya ne zaman gidiyor, mehmet şimşek japonyaya neden gidiyor,
mehmet şimşek japonyaya ne zaman gidiyor, mehmet şimşek japonyaya neden gidiyor,
Bakan Şimşek: Önümüzdeki aylarda Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz
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Bakan Şimşek, Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle görüştü. Şimşek görüşmeyle ilgili "Oldukça verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ve bazı Japon şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldi.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Türkiye'de yatırımları olan Japonya'nın önde gelen şirket yöneticileriyle bir araya gelerek yatırım iklimine ilişkin öneri ve tespitlerini dinlediklerini belirten Mehmet Şimşek, "Oldukça verimli bir toplantı oldu. Önümüzdeki aylarda Japon yatırımcılarla daha geniş çaplı görüşmeler yapmak üzere Japonya'ya gitmeyi düşünüyoruz. Ev sahipliği ve değerli katkıları için Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata'ya teşekkür ederim. Ülkemize yatırım yapan, istihdam sağlayan ve katma değer üreten tüm paydaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.