Bolivya lideri Arce: Yakında BRICS’e katılmayı umuyoruz

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanlığı’nda Batı basınına tahıl koridoru yalanlaması
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Abrams ve Leopard tankları, Ukrayna’nın işine yaramadı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li diplomattan Ukrayna’ya tehdit: Geleceğiniz ABD’nin sürekli desteğine bağlı
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Dolar ve Euro’ya alternatif para birimi için çalışmalar yapılıyor
18:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20230825/bolivya-lideri-arce-yakinda-bricse-katilmayi-umuyoruz-1074938142.html
Bolivya lideri Arce: Yakında BRICS’e katılmayı umuyoruz
Bolivya lideri Arce: Yakında BRICS’e katılmayı umuyoruz
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, BRICS’e yeni üyelerin katılımını memnuniyetle karışladıklarını belirterek en kısa zamanda bu birliğe katılma umudunu dile... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T15:59+0300
2023-08-25T15:59+0300
dünya
bolivya
luis arce
brics
brics zirvesi
memnuniyet
ekonomik
blok
ekonomi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/0f/1043585932_0:0:2821:1588_1920x0_80_0_0_1febaf350709c855a73002d0a10f8720.jpg
Bolivya lideri Arce, Sputnik’e açıklamasında, “Farklı ülkelerin BRICS’e katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz ve en kısa zamanda Bolivya’nın da katılması için yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı.“Bence blokta daha fazla ülke daha fazla ekonomik fırsat anlamına geliyor” diyen Arce, “Bu bloğun başarılı olduğunun kanıtı” diye ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/fransiz-politikaci-philippot-en-buyuk-dokuz-petrol-ureticisinin-altisi-artik-bricste-1074937893.html
bolivya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e5/01/0f/1043585932_216:0:2720:1878_1920x0_80_0_0_dbc87a04a971311a89ffa2e23e9e7fc8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bolivya, luis arce, brics, brics zirvesi, memnuniyet, ekonomik, blok, ekonomi
bolivya, luis arce, brics, brics zirvesi, memnuniyet, ekonomik, blok, ekonomi

Bolivya lideri Arce: Yakında BRICS’e katılmayı umuyoruz

15:59 25.08.2023
© AFP 2023 / JORGE BERNALBolivya Devlet Başkanı Luis Arce
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AFP 2023 / JORGE BERNAL
Abone olTelegram
Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, BRICS’e yeni üyelerin katılımını memnuniyetle karışladıklarını belirterek en kısa zamanda bu birliğe katılma umudunu dile getirdi.
Bolivya lideri Arce, Sputnik’e açıklamasında, “Farklı ülkelerin BRICS’e katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz ve en kısa zamanda Bolivya’nın da katılması için yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı.
“Bence blokta daha fazla ülke daha fazla ekonomik fırsat anlamına geliyor” diyen Arce, “Bu bloğun başarılı olduğunun kanıtı” diye ekledi.
BRICS Liderler Zirvesi 2023 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
DÜNYA
Fransız politikacı Philippot: En büyük dokuz petrol üreticisinin altısı artık BRICS’te
15:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала