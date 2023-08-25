https://sputniknews.com.tr/20230825/bolivya-lideri-arce-yakinda-bricse-katilmayi-umuyoruz-1074938142.html

Bolivya lideri Arce: Yakında BRICS’e katılmayı umuyoruz

Bolivya lideri Arce: Yakında BRICS’e katılmayı umuyoruz

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, BRICS’e yeni üyelerin katılımını memnuniyetle karışladıklarını belirterek en kısa zamanda bu birliğe katılma umudunu dile... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T15:59+0300

2023-08-25T15:59+0300

2023-08-25T15:59+0300

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Bolivya lideri Arce, Sputnik’e açıklamasında, “Farklı ülkelerin BRICS’e katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz ve en kısa zamanda Bolivya’nın da katılması için yakından takip ediyoruz” ifadesini kullandı.“Bence blokta daha fazla ülke daha fazla ekonomik fırsat anlamına geliyor” diyen Arce, “Bu bloğun başarılı olduğunun kanıtı” diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20230825/fransiz-politikaci-philippot-en-buyuk-dokuz-petrol-ureticisinin-altisi-artik-bricste-1074937893.html

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bolivya, luis arce, brics, brics zirvesi, memnuniyet, ekonomik, blok, ekonomi