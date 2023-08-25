Bakan Fidan: Tahıl Girişimi için alternatif yollar riskler barındırıyor

(Karadeniz Tahıl Girişimi) Alternatif yollar arandığını biliyoruz. Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olamayacağını ve riskler barındırdığını görüyoruz.

(Karadeniz Tahıl Girişimi) Bu girişimin yeniden canlandırılması Türkiye için bir öncelik. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız çok sistemli bir çalışma yürütmekte.