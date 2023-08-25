https://sputniknews.com.tr/20230825/bakan-fidan-tahil-girisimi-icin-alternatif-yollar-riskler-barindiriyor-1074945049.html
Bakan Fidan: Tahıl Girişimi için alternatif yollar riskler barındırıyor
Bakan Fidan: Tahıl Girişimi için alternatif yollar riskler barındırıyor
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz Tahıl Girişimi için alternatif yollar arandığını bildiklerini belirterek, "Ancak bu yolların orijinal girişime... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T20:27+0300
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türkiye
hakan fidan
karadeniz tahıl koridoru
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile ortak basın açıklaması düzenliyor.Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
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hakan fidan, karadeniz tahıl koridoru
hakan fidan, karadeniz tahıl koridoru
Bakan Fidan: Tahıl Girişimi için alternatif yollar riskler barındırıyor
20:27 25.08.2023 (güncellendi: 20:32 25.08.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadeniz Tahıl Girişimi için alternatif yollar arandığını bildiklerini belirterek, "Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olamayacağını ve riskler barındırdığını görüyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ile ortak basın açıklaması düzenliyor.
Bakan Fidan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
(Karadeniz Tahıl Girişimi) Alternatif yollar arandığını biliyoruz. Ancak bu yolların orijinal girişime alternatif olamayacağını ve riskler barındırdığını görüyoruz.
(Karadeniz Tahıl Girişimi) Bu girişimin yeniden canlandırılması Türkiye için bir öncelik. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız çok sistemli bir çalışma yürütmekte.