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Hakan Fidan: Suriye'yi terör sığınağı olmaktan çıkaracağız
Hakan Fidan: Suriye'yi terör sığınağı olmaktan çıkaracağız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye yönelik mesajında, "Suriye'yi terör sığınağı olmaktan çıkaracağız" dedi. 07.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-07T11:06+0300
2023-08-07T11:06+0300
2023-08-07T11:15+0300
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hakan fidan, dışişleri bakanlığı, suriye
hakan fidan, dışişleri bakanlığı, suriye
Hakan Fidan: Suriye'yi terör sığınağı olmaktan çıkaracağız
11:06 07.08.2023 (güncellendi: 11:15 07.08.2023) Abone ol
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye yönelik mesajında, "Suriye'yi terör sığınağı olmaktan çıkaracağız" dedi.