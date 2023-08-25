Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
Ve anlaşmaya varıldı: BRICS genişliyor
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
İsviçre: Elimizde F-16 yok, olsaydı da Ukraynalı pilotları eğitmezdik
14:31
2 dk
SESLİ HABER
Zelenskiy, Yunanistan’dan yardım istedi
15:00
3 dk
SESLİ HABER
The Economist: ABD'nin buna cesaret edeceği şüpheli
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Ve mahkeme karar verdi: Stalingrad’da soykırım yaptılar
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Ukrayna’nın ABD’den istediği füzelerin arkasındaki plan ne?
18:00
2 dk
SESLİ HABER
Türünün tek örneği: Beneksiz zürafa doğdu
19:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı yönetmen noktayı koydu: ABD'nin uzun süreli bir savaşa ihtiyacı var
20:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya duyurdu: Heyet Tahrir el-Şam’ın karargahını vurduk
21:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Cumhurbaşkanlığı’nda Batı basınına tahıl koridoru yalanlaması
15:00
1 dk
SESLİ HABER
Abrams ve Leopard tankları, Ukrayna’nın işine yaramadı
16:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li diplomattan Ukrayna’ya tehdit: Geleceğiniz ABD’nin sürekli desteğine bağlı
17:00
3 dk
SESLİ HABER
Dolar ve Euro’ya alternatif para birimi için çalışmalar yapılıyor
18:00
2 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230825/ali-sabanci-ve-esi-vuslat-dogan-sabancinin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1074943417.html
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Esas Holding 'ten yapılan açıklamada, Ali ve... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T18:44+0300
2023-08-25T18:44+0300
türkiye
vuslat doğan sabancı
ali sabancı
kaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/19/1074943259_0:195:2947:1852_1920x0_80_0_0_bb3a54a6102188b162ea9b99df0fce21.jpg
İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da deniz kazası geçirdi. Edinilen bilgiye göre; çift dün akşam Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı. Yaralanan çift Leros Hastanesi’ne kaldırıldı.Çiftin tedavisi İstanbul'da bir özel hastanede devam ediyor.Esas Holding'ten yapılan açıklamada, Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/bakan-kocadan-ali-ve-vuslat-sabancinin-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1074936569.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/19/1074943259_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_37da961905b23c5344a3dc6656f41c43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vuslat doğan sabancı, ali sabancı, kaza
vuslat doğan sabancı, ali sabancı, kaza

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

18:44 25.08.2023
© AA / Erhan ElaldıDenizde geçirdiği kazada yaralanan Vuslat Doğan Sabancı da İstanbul'a getirildi
Denizde geçirdiği kazada yaralanan Vuslat Doğan Sabancı da İstanbul'a getirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA / Erhan Elaldı
Abone olTelegram
Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Esas Holding 'ten yapılan açıklamada, Ali ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirtildi.
İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da deniz kazası geçirdi.

Edinilen bilgiye göre; çift dün akşam Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı. Yaralanan çift Leros Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çiftin tedavisi İstanbul'da bir özel hastanede devam ediyor.
Esas Holding'ten yapılan açıklamada, Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
TÜRKİYE
Bakan Koca'dan Ali ve Vuslat Sabancı'nın sağlık durumu hakkında açıklama
15:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала