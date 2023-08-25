https://sputniknews.com.tr/20230825/ali-sabanci-ve-esi-vuslat-dogan-sabancinin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1074943417.html
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Esas Holding 'ten yapılan açıklamada, Ali ve... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T18:44+0300
2023-08-25T18:44+0300
2023-08-25T18:44+0300
türkiye
vuslat doğan sabancı
ali sabancı
kaza
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İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da deniz kazası geçirdi. Edinilen bilgiye göre; çift dün akşam Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı. Yaralanan çift Leros Hastanesi’ne kaldırıldı.Çiftin tedavisi İstanbul'da bir özel hastanede devam ediyor.Esas Holding'ten yapılan açıklamada, Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.
https://sputniknews.com.tr/20230825/bakan-kocadan-ali-ve-vuslat-sabancinin-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1074936569.html
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vuslat doğan sabancı, ali sabancı, kaza
vuslat doğan sabancı, ali sabancı, kaza
Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama
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Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Esas Holding 'ten yapılan açıklamada, Ali ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiğini belirtildi.
İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da deniz kazası geçirdi.
Edinilen bilgiye göre; çift dün akşam Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı. Yaralanan çift Leros Hastanesi’ne kaldırıldı.
Çiftin tedavisi İstanbul'da bir özel hastanede devam ediyor.
Esas Holding'ten yapılan açıklamada, Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.