https://sputniknews.com.tr/20230825/ali-sabanci-ve-esi-vuslat-dogan-sabancinin-saglik-durumuna-iliskin-aciklama-1074943417.html

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Yunanistan'da tatilde olan iş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, denizde zodyak botla kaza yaptı. Esas Holding 'ten yapılan açıklamada, Ali ve... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T18:44+0300

2023-08-25T18:44+0300

2023-08-25T18:44+0300

türkiye

vuslat doğan sabancı

ali sabancı

kaza

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İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı Yunanistan'da deniz kazası geçirdi. Edinilen bilgiye göre; çift dün akşam Muğla Bodrum’a 22 mil uzaklıktaki Leros Adası açıklarında demirli teknelerinden akşam yemeği için zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarptı. Yaralanan çift Leros Hastanesi’ne kaldırıldı.Çiftin tedavisi İstanbul'da bir özel hastanede devam ediyor.Esas Holding'ten yapılan açıklamada, Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'nın sağlık durumlarının iyiye gittiği belirtildi.

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vuslat doğan sabancı, ali sabancı, kaza