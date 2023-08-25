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Bakan Koca'dan Ali ve Vuslat Sabancı'nın sağlık durumu hakkında açıklama
Bakan Koca'dan Ali ve Vuslat Sabancı'nın sağlık durumu hakkında açıklama
Sağlık Bakanı Koca, "Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T15:20+0300
2023-08-25T15:20+0300
türkiye
ali sabancı
vuslat doğan sabancı
kaza
sağlık bakanı
fahrettin koca
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Sağlık Bakanı Koca Ali ve Vuslat Sabancı'nın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sn. Ali Sabancı, eşi Sn. Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20230825/ali-sabanci-ve-vuslat-dogan-sabanci-kaza-gecirdi-durumlari-agir-1074927638.html
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ali sabancı, vuslat doğan sabancı, kaza, sağlık bakanı, fahrettin koca
ali sabancı, vuslat doğan sabancı, kaza, sağlık bakanı, fahrettin koca

Bakan Koca'dan Ali ve Vuslat Sabancı'nın sağlık durumu hakkında açıklama

15:20 25.08.2023
© AAFahrettin Koca
Fahrettin Koca - Sputnik Türkiye, 1920, 25.08.2023
© AA
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Sağlık Bakanı Koca, "Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki planlanmıştır" dedi.
Sağlık Bakanı Koca Ali ve Vuslat Sabancı'nın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sn. Ali Sabancı, eşi Sn. Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.
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