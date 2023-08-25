https://sputniknews.com.tr/20230825/bakan-kocadan-ali-ve-vuslat-sabancinin-saglik-durumu-hakkinda-aciklama-1074936569.html

Bakan Koca'dan Ali ve Vuslat Sabancı'nın sağlık durumu hakkında açıklama

Bakan Koca'dan Ali ve Vuslat Sabancı'nın sağlık durumu hakkında açıklama

Sağlık Bakanı Koca, "Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T15:20+0300

2023-08-25T15:20+0300

2023-08-25T15:20+0300

türkiye

ali sabancı

vuslat doğan sabancı

kaza

sağlık bakanı

fahrettin koca

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Sağlık Bakanı Koca Ali ve Vuslat Sabancı'nın sağlık durumu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Koca yaptığı açıklamada, "İş dünyasının ileri gelen isimlerinden Sn. Ali Sabancı, eşi Sn. Vuslat Doğan Sabancı ile ağır bir deniz kazası geçirmiş, kazada yaralanan Ali Bey ilk müdahalenin ardından ambulans uçakla İstanbul'a sevk edilmiş; genel durumu iyi olan eşinin de ambulans uçakla İstanbul'a sevki planlanmıştır. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20230825/ali-sabanci-ve-vuslat-dogan-sabanci-kaza-gecirdi-durumlari-agir-1074927638.html

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ali sabancı, vuslat doğan sabancı, kaza, sağlık bakanı, fahrettin koca