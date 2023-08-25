https://sputniknews.com.tr/20230825/abd-genelkurmay-baskani-abdnin-ortadogudan-ciktigini-dusunemiyorum-1074947863.html

ABD Genelkurmay Başkanı: ABD'nin Ortadoğu'dan çıktığını düşünemiyorum

ABD Genelkurmay Başkanı: ABD'nin Ortadoğu'dan çıktığını düşünemiyorum

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Ortadoğu'nun kendileri için birçok açıdan önemli olduğunu vurgulayarak bu bölgeden ayrılmayacaklarını söyledi. 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T22:34+0300

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ABD Genelkurmay Başkanı Milley, Ürdün merkezli Al-Mamlaka TV'ye verdiği mülakatta, ABD'nin Ortadoğu politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.Ortadoğu'nun birçok açıdan ABD için önemli bir bölge olduğunu belirten Milley, "Bu bölgeyle yakın bir dostluğumuz ve ortaklığımız var. Buranın istikrarlı olduğundan emin olmak istiyoruz. Bölge, tüm dünya için petrol ve enerji kaynakları açısından ana kaynak" ifadelerini kullandı.Milley, Ortadoğu ile ilişkilerini sürdüreceklerini vurgulayarak "ABD'nin Ortadoğu'dan çıktığını düşünemiyorum. Buraya taahhüdümüz uzun yıllar sürecek" dedi.ABD'nin bölgedeki askeri varlığını arttırmayı düşünüp düşünmediğinin sorulması üzerine Milley, "Bu, o zamanki tehdit seviyesine bağlı" yanıtını verdi.Irak ve Suriye'de varlığını sürdürme mesajıMilley, IŞİD'in hala tam anlamıyla yok edilemediğini vurgulayarak "İdeoloji henüz ölmedi. IŞİD'li teröristler hala Suriye ve Irak çöllerinde dolanıyor, bu yüzden hala bizim için tehdit" değerlendirmesinde bulundu.ABD'nin hem Suriye hem Irak'ta askeri varlığını sürdüreceğine işaret eden Milley, "Biz bir şekilde buradan aniden çekilirken buradaki IŞİD'liler yeniden örgütlenebilir. Şu anda durum eskisine göre iyi ama hala belirli bir çaba gerektiriyor" diye konuştu.Milley, IŞİD'in tamamen bitmesi durumunda ABD'nin buradan çekilip çekilmeyeceğinin sorulması üzerine, bu kararın ABD Başkanı Joe Biden ve ABD hükümetine bağlı olduğunu belirtti.

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