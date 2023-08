https://sputniknews.com.tr/20230825/475-derece-sicaga-maruz-kalan-venuste-olasi-yasam-belirtisi-goruldu-1074935510.html

475 derece sıcağa maruz kalan Venüs'te olası yaşam belirtisi görüldü

475 derece sıcağa maruz kalan Venüs'te olası yaşam belirtisi görüldü

Kalın asidik atmosferinin altında 475 derece kavurucu sıcaklıklara maruz kalan Venüs, Güneş Sistemi'nde uzaylı yaşamının bekleyeceği en son yer olabilir... 25.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-25T14:49+0300

2023-08-25T14:49+0300

2023-08-25T14:49+0300

venüs

yaşam

jüpiter

satürn

yaşam

yaşam beklentisi

gezegen

uzaylı

hayat

nasa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/102034/86/1020348697_0:228:1041:814_1920x0_80_0_0_3d998c450f3e9921dcb9ea51f41f5918.jpg

NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapan Dr. Michelle Thaller, ABD’nin New York kentinde yer alan Artechouse'da düzenlenen ve ziyaretçileri derin bir uzay keşfi deneyimine sürüklemeyi amaçlayan 'Beyond the Light' (Işığın Ötesi) adlı sergisinde The Sun gazetesine konuştu.'Kesinlikle başka bir gezegende yaşam bulacağımızı düşünüyorum'Thaller, “Kesinlikle başka bir gezegende yaşam bulacağımızı düşünüyorum. Mars'ta, Dünya'da olsaydı yaşamdan kaynaklandığını söyleyeceğimiz bir kimya görüyoruz. Ancak asıl soru şu: Mars'ı ne kadar iyi anlıyoruz ve bir şeyler bizi kandırıyor mu?" diye konuştu.Thaller sözlerine şöyle devam etti:'Venüs'ü hiç beklemiyordum'Diğer taraftan, tüm bu seçenekler arasında Dr. Thaller, Venüs'ün yaşam barındırma potansiyeli konusunda heyecan duyuyor. Kalın asidik atmosferinin altında 475 derece kavurucu sıcaklıklara maruz kalan Venüs,oraya inen bir insanı anında öldürebilir, ancak yine de birçok çalışma, bu gezegenin bulutlarında mikrobik yaşamın olabileceğini gösterdi.Dr. Thaller, "Venüs'ü hiç beklemiyordum. Venüs şu anda atmosferinde bakteriler tarafından üretilebilecek gibi görünen maddeleri gördüğümüz bir gezegen. Bence Güneş Sistemi'nde hayat olduğuna dair kanıt elde etmemiz sadece bir zaman meselesi. Henüz elimizde kesin bir kanıt yok. Dışarıda bir yaşam olduğunu düşünüyor muyum? Kesinlikle." diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20230825/sindirim-sorunlari-parkinson-hastaligina-yakalanma-riskini-artiriyor-1074935275.html

venüs

jüpiter

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

venüs, jüpiter, satürn, yaşam, yaşam beklentisi, gezegen, uzaylı, hayat, nasa, uzay