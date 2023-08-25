https://sputniknews.com.tr/20230825/475-derece-sicaga-maruz-kalan-venuste-olasi-yasam-belirtisi-goruldu-1074935510.html
475 derece sıcağa maruz kalan Venüs'te olası yaşam belirtisi görüldü
475 derece sıcağa maruz kalan Venüs'te olası yaşam belirtisi görüldü
Kalın asidik atmosferinin altında 475 derece kavurucu sıcaklıklara maruz kalan Venüs, Güneş Sistemi'nde uzaylı yaşamının bekleyeceği en son yer olabilir... 25.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-25T14:49+0300
2023-08-25T14:49+0300
2023-08-25T14:49+0300
venüs
yaşam
jüpiter
satürn
yaşam
yaşam beklentisi
gezegen
uzaylı
hayat
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NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapan Dr. Michelle Thaller, ABD’nin New York kentinde yer alan Artechouse'da düzenlenen ve ziyaretçileri derin bir uzay keşfi deneyimine sürüklemeyi amaçlayan 'Beyond the Light' (Işığın Ötesi) adlı sergisinde The Sun gazetesine konuştu.'Kesinlikle başka bir gezegende yaşam bulacağımızı düşünüyorum'Thaller, “Kesinlikle başka bir gezegende yaşam bulacağımızı düşünüyorum. Mars'ta, Dünya'da olsaydı yaşamdan kaynaklandığını söyleyeceğimiz bir kimya görüyoruz. Ancak asıl soru şu: Mars'ı ne kadar iyi anlıyoruz ve bir şeyler bizi kandırıyor mu?" diye konuştu.Thaller sözlerine şöyle devam etti:'Venüs'ü hiç beklemiyordum'Diğer taraftan, tüm bu seçenekler arasında Dr. Thaller, Venüs'ün yaşam barındırma potansiyeli konusunda heyecan duyuyor. Kalın asidik atmosferinin altında 475 derece kavurucu sıcaklıklara maruz kalan Venüs,oraya inen bir insanı anında öldürebilir, ancak yine de birçok çalışma, bu gezegenin bulutlarında mikrobik yaşamın olabileceğini gösterdi.Dr. Thaller, "Venüs'ü hiç beklemiyordum. Venüs şu anda atmosferinde bakteriler tarafından üretilebilecek gibi görünen maddeleri gördüğümüz bir gezegen. Bence Güneş Sistemi'nde hayat olduğuna dair kanıt elde etmemiz sadece bir zaman meselesi. Henüz elimizde kesin bir kanıt yok. Dışarıda bir yaşam olduğunu düşünüyor muyum? Kesinlikle." diye konuştu.
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venüs, jüpiter, satürn, yaşam, yaşam beklentisi, gezegen, uzaylı, hayat, nasa, uzay
venüs, jüpiter, satürn, yaşam, yaşam beklentisi, gezegen, uzaylı, hayat, nasa, uzay
475 derece sıcağa maruz kalan Venüs'te olası yaşam belirtisi görüldü
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Kalın asidik atmosferinin altında 475 derece kavurucu sıcaklıklara maruz kalan Venüs, Güneş Sistemi'nde uzaylı yaşamının bekleyeceği en son yer olabilir. Ancak, NASA’dan Dr. Michelle Thaller, karbondioksitle dolu atmosferde 'olası yaşam belirtilerinin' görüldüğünü söyledi.
NASA'nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde araştırmacı olarak görev yapan Dr. Michelle Thaller, ABD’nin New York kentinde yer alan Artechouse'da düzenlenen ve ziyaretçileri derin bir uzay keşfi deneyimine sürüklemeyi amaçlayan 'Beyond the Light' (Işığın Ötesi) adlı sergisinde The Sun gazetesine konuştu.
'Kesinlikle başka bir gezegende yaşam bulacağımızı düşünüyorum'
Thaller, “Kesinlikle başka bir gezegende yaşam bulacağımızı düşünüyorum. Mars'ta, Dünya'da olsaydı yaşamdan kaynaklandığını söyleyeceğimiz bir kimya görüyoruz. Ancak asıl soru şu: Mars'ı ne kadar iyi anlıyoruz ve bir şeyler bizi kandırıyor mu?" diye konuştu.
Thaller sözlerine şöyle devam etti:
"Venüs'ün atmosferinde olası yaşam belirtileri görüyoruz. Muhtemelen Jüpiter ve Satürn'ün buzlu uydularındaki buzun altında da hayat olabilir. Güneş Sistemi basit yaşamla, mikrobik yaşamla dolu olabilir. Uzayda yaşımı keşfettiğimizi söyleyebilmemiz için yüzde 100 kesinliğe ulaşmamız gerekiyor ve henüz buna sahip değiliz."
'Venüs'ü hiç beklemiyordum'
Diğer taraftan, tüm bu seçenekler arasında Dr. Thaller, Venüs'ün yaşam barındırma potansiyeli konusunda heyecan duyuyor. Kalın asidik atmosferinin altında 475 derece kavurucu sıcaklıklara maruz kalan Venüs,oraya inen bir insanı anında öldürebilir, ancak yine de birçok çalışma, bu gezegenin bulutlarında mikrobik yaşamın olabileceğini gösterdi.
Dr. Thaller, "Venüs'ü hiç beklemiyordum. Venüs şu anda atmosferinde bakteriler tarafından üretilebilecek gibi görünen maddeleri gördüğümüz bir gezegen. Bence Güneş Sistemi'nde hayat olduğuna dair kanıt elde etmemiz sadece bir zaman meselesi. Henüz elimizde kesin bir kanıt yok. Dışarıda bir yaşam olduğunu düşünüyor muyum? Kesinlikle." diye konuştu.