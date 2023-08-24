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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda konuşma yapıyor
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/zelenskiy-portekiz-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimi-vermeyi-kabul-etti-1074910411.html
Zelenskiy: Portekiz, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeyi kabul etti
Zelenskiy: Portekiz, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeyi kabul etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Portekiz'in Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeyi kabul ettiğini belirtti. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T17:43+0300
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ukrayna krizi
askeri eğitim
askeri eğitim uçağı
portekiz
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'yla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Telegram kanalından açıklama yaptı.Zelenskiy, Sousa'dan Portekiz hükümetinin Ukraynalı pilot ve mühendislere F-16'larda eğitim verilmesiyle ilgili programa katılmaya hazır olduğunun teyidini aldığını ifade etti.Sousa'yla savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini konuştuklarını anlatan Zelenskiy, mevkidaşına sahadaki durum ve Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları hakkında bilgi verdiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230824/zelenskiy-abdli-senatorlerle-ukraynanin-savunma-kapasitesinin-guclendirilmesi-konusunu-gorustuk-1074884860.html
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askeri eğitim, askeri eğitim uçağı, portekiz, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi
askeri eğitim, askeri eğitim uçağı, portekiz, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi

Zelenskiy: Portekiz, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeyi kabul etti

17:43 24.08.2023
© AFP 2023F-16 savaş uçağı
F-16 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Portekiz'in Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeyi kabul ettiğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'yla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Telegram kanalından açıklama yaptı.

Zelenskiy, Sousa'dan Portekiz hükümetinin Ukraynalı pilot ve mühendislere F-16'larda eğitim verilmesiyle ilgili programa katılmaya hazır olduğunun teyidini aldığını ifade etti.

Sousa'yla savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini konuştuklarını anlatan Zelenskiy, mevkidaşına sahadaki durum ve Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları hakkında bilgi verdiğini kaydetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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