https://sputniknews.com.tr/20230824/zelenskiy-portekiz-ukraynali-pilotlara-f-16-egitimi-vermeyi-kabul-etti-1074910411.html
Zelenskiy: Portekiz, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeyi kabul etti
Zelenskiy: Portekiz, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeyi kabul etti
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Portekiz'in Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeyi kabul ettiğini belirtti. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T17:43+0300
2023-08-24T17:43+0300
2023-08-24T17:43+0300
ukrayna krizi
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askeri eğitim uçağı
portekiz
vladimir zelenskiy
ukrayna
ukrayna krizi
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'yla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Telegram kanalından açıklama yaptı.Zelenskiy, Sousa'dan Portekiz hükümetinin Ukraynalı pilot ve mühendislere F-16'larda eğitim verilmesiyle ilgili programa katılmaya hazır olduğunun teyidini aldığını ifade etti.Sousa'yla savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini konuştuklarını anlatan Zelenskiy, mevkidaşına sahadaki durum ve Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları hakkında bilgi verdiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230824/zelenskiy-abdli-senatorlerle-ukraynanin-savunma-kapasitesinin-guclendirilmesi-konusunu-gorustuk-1074884860.html
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askeri eğitim, askeri eğitim uçağı, portekiz, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi
askeri eğitim, askeri eğitim uçağı, portekiz, vladimir zelenskiy, ukrayna, ukrayna krizi
Zelenskiy: Portekiz, Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeyi kabul etti
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Portekiz'in Ukraynalı pilotlara F-16 eğitimi vermeyi kabul ettiğini belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa'yla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Telegram kanalından açıklama yaptı.
Zelenskiy, Sousa'dan Portekiz hükümetinin Ukraynalı pilot ve mühendislere F-16'larda eğitim verilmesiyle ilgili programa katılmaya hazır olduğunun teyidini aldığını ifade etti.
Sousa'yla savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğini konuştuklarını anlatan Zelenskiy, mevkidaşına sahadaki durum ve Ukrayna'nın savunma ihtiyaçları hakkında bilgi verdiğini kaydetti.