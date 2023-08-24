https://sputniknews.com.tr/20230824/zelenskiy-abdli-senatorlerle-ukraynanin-savunma-kapasitesinin-guclendirilmesi-konusunu-gorustuk-1074884860.html
Zelenskiy: ABD’li senatörlerle Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunu görüştük
Zelenskiy: ABD’li senatörlerle Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunu görüştük
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'li senatörlerle Ukrayna'nın savunmasının güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını belirtti. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T00:51+0300
2023-08-24T00:51+0300
2023-08-24T00:51+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
ukrayna
abd
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073474426_0:126:2909:1762_1920x0_80_0_0_3f12b19174aaefbf4017cd157fd04a61.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD’li senatörlerle cephedeki durumu ve Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesini konusunu görüştüğünü ifade etti.Zelenskiy, “Önemli bir toplantıydı. ABD Senatörleri Richard Blumenthal, Lindsey Graham ve Elizabeth Warren. Cephedeki durumu ve Ukrayna savunma sisteminin daha da güçlendirilmesine ilişkin öncelikli konuyu konuştuk" ifadelerini kullandı.Zelenskiy, ABD'li senatörlerle yapılan toplantının ayrıntılarını açıklamadı.
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073474426_197:0:2712:1886_1920x0_80_0_0_dbc4070c28c515a5fa5e9e6d387605d7.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, abd, abd
vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, abd, abd
Zelenskiy: ABD’li senatörlerle Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunu görüştük
Abone ol
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'li senatörlerle Ukrayna'nın savunmasının güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD’li senatörlerle cephedeki durumu ve Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesini konusunu görüştüğünü ifade etti.
Zelenskiy, “Önemli bir toplantıydı. ABD Senatörleri Richard Blumenthal, Lindsey Graham ve Elizabeth Warren. Cephedeki durumu ve Ukrayna savunma sisteminin daha da güçlendirilmesine ilişkin öncelikli konuyu konuştuk" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, ABD'li senatörlerle yapılan toplantının ayrıntılarını açıklamadı.