Zelenskiy: ABD’li senatörlerle Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunu görüştük

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
14:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
İran ve Mısırlı uzmanlar: BRICS, Batı’ya karşı koyacak tek kutup
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20230824/zelenskiy-abdli-senatorlerle-ukraynanin-savunma-kapasitesinin-guclendirilmesi-konusunu-gorustuk-1074884860.html
Zelenskiy: ABD’li senatörlerle Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunu görüştük
Zelenskiy: ABD’li senatörlerle Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunu görüştük
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'li senatörlerle Ukrayna'nın savunmasının güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını belirtti. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T00:51+0300
2023-08-24T00:51+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna krizi
ukrayna
abd
abd
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073474426_0:126:2909:1762_1920x0_80_0_0_3f12b19174aaefbf4017cd157fd04a61.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD’li senatörlerle cephedeki durumu ve Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesini konusunu görüştüğünü ifade etti.Zelenskiy, “Önemli bir toplantıydı. ABD Senatörleri Richard Blumenthal, Lindsey Graham ve Elizabeth Warren. Cephedeki durumu ve Ukrayna savunma sisteminin daha da güçlendirilmesine ilişkin öncelikli konuyu konuştuk" ifadelerini kullandı.Zelenskiy, ABD'li senatörlerle yapılan toplantının ayrıntılarını açıklamadı.
ukrayna
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/07/0c/1073474426_197:0:2712:1886_1920x0_80_0_0_dbc4070c28c515a5fa5e9e6d387605d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, abd, abd
vladimir zelenskiy, ukrayna krizi, ukrayna, abd, abd

Zelenskiy: ABD’li senatörlerle Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi konusunu görüştük

00:51 24.08.2023
© AA / Dursun AydemirUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA / Dursun Aydemir
Abone olTelegram
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'li senatörlerle Ukrayna'nın savunmasının güçlendirilmesi konusunu ele aldıklarını belirtti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD’li senatörlerle cephedeki durumu ve Ukrayna'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesini konusunu görüştüğünü ifade etti.
Zelenskiy, “Önemli bir toplantıydı. ABD Senatörleri Richard Blumenthal, Lindsey Graham ve Elizabeth Warren. Cephedeki durumu ve Ukrayna savunma sisteminin daha da güçlendirilmesine ilişkin öncelikli konuyu konuştuk" ifadelerini kullandı.
Zelenskiy, ABD'li senatörlerle yapılan toplantının ayrıntılarını açıklamadı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала