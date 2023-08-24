https://sputniknews.com.tr/20230824/trump-bidenin-secime-kadar-yasayacagindan-suphe-ettigini-soyledi-1074891671.html

Trump, Biden'ın seçime kadar 'yaşayacağından' şüphe ettiğini söyledi: 'Ayağını yerden kaldıramıyor'

Trump, Biden'ın seçime kadar 'yaşayacağından' şüphe ettiğini söyledi: 'Ayağını yerden kaldıramıyor'

Eski ABD Başkanı Trump, halefi Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine katılamayacağına inandığını açıkladı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T09:44+0300

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donald trump

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başkanlık seçimleri

başkanlık seçimi

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, sunucu Tucker Carlson'la yaptığı ve X'te yayınlanan röportajda Biden'ın, Amerikalıların bir kez daha başkanını seçeceği Kasım 2024'e kadar dayanıp dayanamayacağı sorusunu yanıtladı, "Kapıya ulaşacağını sanmıyorum. Zihinsel olarak fiziksel olarak olduğundan daha zayıf olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak tam bir triatloncu değil ama bir atlet de değil" dedi ve ekledi: Biden ABD tarihinin en yaşlı başkanı oldu, şu anda 80 yaşında, Trump ise 77 yaşında.

https://sputniknews.com.tr/20230824/trumpin-avukati-giulianiye-georgiadaki-secim-davasinda-150-bin-dolarlik-kefalet-belirlendi-1074884338.html

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donald trump, joe biden, abd, 2024, seçim, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi