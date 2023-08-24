https://sputniknews.com.tr/20230824/trump-bidenin-secime-kadar-yasayacagindan-suphe-ettigini-soyledi-1074891671.html
Trump, Biden'ın seçime kadar 'yaşayacağından' şüphe ettiğini söyledi: 'Ayağını yerden kaldıramıyor'
Trump, Biden'ın seçime kadar 'yaşayacağından' şüphe ettiğini söyledi: 'Ayağını yerden kaldıramıyor'
Eski ABD Başkanı Trump, halefi Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine katılamayacağına inandığını açıkladı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T09:44+0300
2023-08-24T09:44+0300
2023-08-24T09:45+0300
dünya
donald trump
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abd
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seçim
başkanlık seçimleri
başkanlık seçimi
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, sunucu Tucker Carlson'la yaptığı ve X'te yayınlanan röportajda Biden'ın, Amerikalıların bir kez daha başkanını seçeceği Kasım 2024'e kadar dayanıp dayanamayacağı sorusunu yanıtladı, "Kapıya ulaşacağını sanmıyorum. Zihinsel olarak fiziksel olarak olduğundan daha zayıf olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak tam bir triatloncu değil ama bir atlet de değil" dedi ve ekledi: Biden ABD tarihinin en yaşlı başkanı oldu, şu anda 80 yaşında, Trump ise 77 yaşında.
https://sputniknews.com.tr/20230824/trumpin-avukati-giulianiye-georgiadaki-secim-davasinda-150-bin-dolarlik-kefalet-belirlendi-1074884338.html
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donald trump, joe biden, abd, 2024, seçim, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi
donald trump, joe biden, abd, 2024, seçim, başkanlık seçimleri, başkanlık seçimi
Trump, Biden'ın seçime kadar 'yaşayacağından' şüphe ettiğini söyledi: 'Ayağını yerden kaldıramıyor'
09:44 24.08.2023 (güncellendi: 09:45 24.08.2023) Abone ol
Eski ABD Başkanı Trump, halefi Joe Biden'ın 2024 başkanlık seçimlerine katılamayacağına inandığını açıkladı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, sunucu Tucker Carlson'la yaptığı ve X'te yayınlanan röportajda Biden'ın, Amerikalıların bir kez daha başkanını seçeceği Kasım 2024'e kadar dayanıp dayanamayacağı sorusunu yanıtladı, "Kapıya ulaşacağını sanmıyorum. Zihinsel olarak fiziksel olarak olduğundan daha zayıf olduğunu düşünüyorum. Fiziksel olarak tam bir triatloncu değil ama bir atlet de değil" dedi ve ekledi:
"Yürürken ayağını yerden kaldıramıyor. Sahilde şezlongu kaldıramıyor. Sahilde berbat görünüyor, kumda yürüyemiyor, o kadar da zor değil."
Biden ABD tarihinin en yaşlı başkanı oldu, şu anda 80 yaşında, Trump ise 77 yaşında.