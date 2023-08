https://sputniknews.com.tr/20230824/trumpin-avukati-giulianiye-georgiadaki-secim-davasinda-150-bin-dolarlik-kefalet-belirlendi-1074884338.html

Trump'ın avukatı Giuliani'ye Georgia'daki seçim davasında 150 bin dolarlık kefalet belirlendi

Trump'ın avukatı Giuliani'ye Georgia'daki seçim davasında 150 bin dolarlık kefalet belirlendi

ABD'nin Georgia eyaletinde 2020 başkanlık seçimlerinde "hile yapıldığına" ilişkin davada, eski başkan Donald Trump'ın avukatı Rudy Giuliani için 150 bin... 24.08.2023

Fulton İlçe Yüksek Mahkemesi tarafından paylaşılan belgede, Giuliani için 13 ayrı suça karşılık toplam 150 bin dolarlık kefalet bedelinin kararlaştırıldığı bilgisi yer aldı.Eski New York Belediye Başkanı olan ve avukatlık mesleğine devam eden Giuliani'nin, diğer 18 sanıkla birlikte 2020'deki başkanlık seçimlerinde, Georgia'daki seçim sonuçlarını bozmayı ve "yarışı kaybettiği halde Trump'ı iktidarda tutmayı hedeflediği" iddia ediliyor.Mahkeme belgesinde, 150 bin dolarlık kefaleti kabul eden Giuliani'nin, 25 Ağustos Cuma öğle saatine kadar Fulton İlçe Hapishanesine teslim olması gerektiği ve duruşma öncesi her 30 günde bir denetime rapor vermesinin zorunlu olduğu belirtildi.Giuliani, bugün teslim olmak için Georgia'ya gitmeden önce New York'ta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu konuda kendimi çok ama çok iyi hissediyorum. Çünkü ABD'li bir avukat olarak birçok kez yaptığım gibi, tüm Amerikalıların haklarını savunduğumu hissediyorum" ifadelerine yer vermişti.Suçunu kabul etmeyeceğini belirten Giuliani, "Ben mafyayı deviren, New York'u Amerika'nın en güvenli şehri yapan, suçu herhangi bir şehrin tarihindeki herhangi bir belediye başkanından daha fazla azaltan aynı Rudy Giuliani'yim. Adalet için savaşıyorum. Donald Trump'ı temsil ettiğim ilk andan itibaren oradaydım. Masum bir adam." diye konuşmuştu.Fulton İlçesi Bölge Savcısı Fani Willis'e göre, aralarında Trump'ın da bulunduğu tüm sanıkların cuma öğlene kadar teslim olmaları gerekiyor.

