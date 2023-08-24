https://sputniknews.com.tr/20230824/rusya-savunma-bakanligi-kaluga-ve-bryansk-bolgelerinde-ukraynaya-ait-3-iha-dusuruldu-1074902565.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Kaluga ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı: Kaluga ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürüldü
Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Bryansk ve Kaluga bölgelerinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T14:51+0300
2023-08-24T14:51+0300
2023-08-24T14:51+0300
vladislav şapşa
ukrayna krizi
rusya
rusya savunma bakanlığı
kaluga bölgesi
iha
insansız hava aracı (iha)
ukrayna
ukrayna krizi
saldırı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus ordusunun dün gece Kiev'in İHA’larla terör saldırısı düzenleme girişimini engellediği belirtildi.Açıklamada, “Bryansk bölgesinde tespit edilen Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Ukrayna’ya ait bir başka İHA ise Kaluga bölgesinde düşürüldü” denilerek, bunların uçak tipi dronlar olduğu kaydedildi.Kaluga Valisi Vladislav Şapşa ise Telegram kanalından yaptığı açıklamada, dronlardan birinin Kaluga’nın Kozelskiy bölgesinde imha edildiğini, herhangi bir can kaybı veya hasar yaşanmadığını bildirdi.
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vladislav şapşa, rusya, rusya savunma bakanlığı, kaluga bölgesi, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, can kaybı, hasar
vladislav şapşa, rusya, rusya savunma bakanlığı, kaluga bölgesi, iha, insansız hava aracı (iha), ukrayna, ukrayna krizi, saldırı, can kaybı, hasar
Rusya Savunma Bakanlığı: Kaluga ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürüldü
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Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Bryansk ve Kaluga bölgelerinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus ordusunun dün gece Kiev'in İHA’larla terör saldırısı düzenleme girişimini engellediği belirtildi.
Açıklamada, “Bryansk bölgesinde tespit edilen Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Ukrayna’ya ait bir başka İHA ise Kaluga bölgesinde düşürüldü” denilerek, bunların uçak tipi dronlar olduğu kaydedildi.
Kaluga Valisi Vladislav Şapşa ise Telegram kanalından yaptığı açıklamada, dronlardan birinin Kaluga’nın Kozelskiy bölgesinde imha edildiğini, herhangi bir can kaybı veya hasar yaşanmadığını bildirdi.