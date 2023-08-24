https://sputniknews.com.tr/20230824/rusya-savunma-bakanligi-kaluga-ve-bryansk-bolgelerinde-ukraynaya-ait-3-iha-dusuruldu-1074902565.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Kaluga ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı: Kaluga ve Bryansk bölgelerinde Ukrayna’ya ait 3 İHA düşürüldü

Rusya Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin Bryansk ve Kaluga bölgelerinde Ukrayna’ya ait 3 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T14:51+0300

2023-08-24T14:51+0300

2023-08-24T14:51+0300

vladislav şapşa

ukrayna krizi

rusya

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Bakanlıktan yapılan açıklamada Rus ordusunun dün gece Kiev'in İHA’larla terör saldırısı düzenleme girişimini engellediği belirtildi.Açıklamada, “Bryansk bölgesinde tespit edilen Ukrayna’ya ait 2 insansız hava aracı hava savunma sistemleri tarafından imha edildi. Ukrayna’ya ait bir başka İHA ise Kaluga bölgesinde düşürüldü” denilerek, bunların uçak tipi dronlar olduğu kaydedildi.Kaluga Valisi Vladislav Şapşa ise Telegram kanalından yaptığı açıklamada, dronlardan birinin Kaluga’nın Kozelskiy bölgesinde imha edildiğini, herhangi bir can kaybı veya hasar yaşanmadığını bildirdi.

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