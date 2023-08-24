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https://sputniknews.com.tr/20230824/prigojinin-oldugu-ucagin-bir-parcasi-dustugu-yerin-2-kilometre-uzaginda-bulundu-1074900253.html
Prigojin'in olduğu uçağın bir parçası, düştüğü yerin 2 kilometre uzağında bulundu
Prigojin'in olduğu uçağın bir parçası, düştüğü yerin 2 kilometre uzağında bulundu
Wagner Grubu Başkanı Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu, Rusya'nın Tver Bölgesi'nde düşen uçağa ait bir parçanın, uçağın çakıldığı noktanın 2 kilometre uzağında... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T12:47+0300
2023-08-24T12:47+0300
yevgeniy prigojin
yevgeniy viktoroviç prigojin
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tver
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Sputnik muhabirinin olay yerinden aktardığı bilgilere göre uçağın bir parçasının, Kujenkino köyünün girişinde, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre mesafedeki noktaya düştüğü tespit edildi.Polis, parçanın bulunduğu noktayı güvenlik çemberine aldı ve kişilerin bu bölgeye girmesini yasakladı. Polis ekipleri, yoldan geçen araçları da durdurarak inceleme yapıyor. Dün akşam saatlerinde Rusya'nın Tver Bölgesi'nde Embraer Legacy tipi özel yolcu uçağı düşmüştü. Moskova’dan St. Petersburg’a giden uçakta bulunan 10 kişinin tamamının hayatını kaybettiği belirtilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20230823/rusyada-ozel-ucak-dustu-1074880030.html
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Prigojin'in olduğu uçağın bir parçası, düştüğü yerin 2 kilometre uzağında bulundu

12:47 24.08.2023
© Sputnik / Mikhail Tsaryuk / Multimedya arşivine gidinНа месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области
На месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© Sputnik / Mikhail Tsaryuk
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Wagner Grubu Başkanı Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu, Rusya'nın Tver Bölgesi'nde düşen uçağa ait bir parçanın, uçağın çakıldığı noktanın 2 kilometre uzağında bulunduğu belirtildi.
Sputnik muhabirinin olay yerinden aktardığı bilgilere göre uçağın bir parçasının, Kujenkino köyünün girişinde, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre mesafedeki noktaya düştüğü tespit edildi.

Polis, parçanın bulunduğu noktayı güvenlik çemberine aldı ve kişilerin bu bölgeye girmesini yasakladı. Polis ekipleri, yoldan geçen araçları da durdurarak inceleme yapıyor. Dün akşam saatlerinde Rusya'nın Tver Bölgesi'nde Embraer Legacy tipi özel yolcu uçağı düşmüştü. Moskova’dan St. Petersburg’a giden uçakta bulunan 10 kişinin tamamının hayatını kaybettiği belirtilmişti.
© Sputnik / Alexander Galperin / Multimedya arşivine gidinЛюди на месте возложения цветов у здания "Вагнер-центра" в Санкт-Петербурге.
Люди на месте возложения цветов у здания Вагнер-центра в Санкт-Петербурге - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Alexander Galperin
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Multimedya arşivine gidinСотрудники полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение, находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.
Сотрудники полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Aleksey Nikolskyi
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Mikhail Tsaryuk / Multimedya arşivine gidinМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.
Машина скорой помощи и сотрудники полиции на месте крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Mikhail Tsaryuk
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.
Фрагмент частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино в Тверской области - Sputnik Türkiye
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© Sputnik
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Mikhail Tsaryuk / Multimedya arşivine gidinНа месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.
На месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Mikhail Tsaryuk
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Multimedya arşivine gidin
© Sputnik / Investigative Committee of Russia / Multimedya arşivine gidinСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на месте крушения частного самолета Embraer Legacy в Тверской области - Sputnik Türkiye
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Rusya’nın Tver Bölgesi’nde, Embraer Legacy tipi özel yolcu uçağı düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
DÜNYA
Rusya Sivil Havacılık Servisi, düşen uçakta Prigojin'in olduğunu doğruladı
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