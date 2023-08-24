Prigojin'in olduğu uçağın bir parçası, düştüğü yerin 2 kilometre uzağında bulundu
© Sputnik / Mikhail Tsaryuk / Multimedya arşivine gidinНа месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области
Wagner Grubu Başkanı Yevgeniy Prigojin'in de bulunduğu, Rusya'nın Tver Bölgesi'nde düşen uçağa ait bir parçanın, uçağın çakıldığı noktanın 2 kilometre uzağında bulunduğu belirtildi.
Sputnik muhabirinin olay yerinden aktardığı bilgilere göre uçağın bir parçasının, Kujenkino köyünün girişinde, kaza yerinden yaklaşık 2 kilometre mesafedeki noktaya düştüğü tespit edildi.
Polis, parçanın bulunduğu noktayı güvenlik çemberine aldı ve kişilerin bu bölgeye girmesini yasakladı. Polis ekipleri, yoldan geçen araçları da durdurarak inceleme yapıyor. Dün akşam saatlerinde Rusya'nın Tver Bölgesi'nde Embraer Legacy tipi özel yolcu uçağı düşmüştü. Moskova’dan St. Petersburg’a giden uçakta bulunan 10 kişinin tamamının hayatını kaybettiği belirtilmişti.
Polis, parçanın bulunduğu noktayı güvenlik çemberine aldı ve kişilerin bu bölgeye girmesini yasakladı. Polis ekipleri, yoldan geçen araçları da durdurarak inceleme yapıyor. Dün akşam saatlerinde Rusya'nın Tver Bölgesi'nde Embraer Legacy tipi özel yolcu uçağı düşmüştü. Moskova’dan St. Petersburg’a giden uçakta bulunan 10 kişinin tamamının hayatını kaybettiği belirtilmişti.
© Sputnik / Alexander Galperin / Multimedya arşivine gidinЛюди на месте возложения цветов у здания "Вагнер-центра" в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Multimedya arşivine gidinСотрудники полиции в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту частного самолета Embraer Legacy, потерпевшего крушение, находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.
© Sputnik / Mikhail Tsaryuk / Multimedya arşivine gidinМашина скорой помощи и сотрудники полиции на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinФрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.
© Sputnik / Mikhail Tsaryuk / Multimedya arşivine gidinНа месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа.
© Sputnik / Investigative Committee of Russia / Multimedya arşivine gidinСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара на месте крушения частного самолета Embraer Legacy вблизи населенного пункта Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту находились 10 человек, из них 3 члена экипажа. Изображение является раздаточным материалом, предоставлено третьей стороной. Только редакционное использование. Запрет на архивирование, коммерческое использование, рекламную кампанию.