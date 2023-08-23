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Rusya'da özel uçak düştü
Rusya'da özel uçak düştü
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Tver bölgesinde özel uçağın düştüğünü, 10 kişi öldüğünü duyurdu. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
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Rusya'da özel uçak düştü

20:25 23.08.2023
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Tver bölgesinde özel uçağın düştüğünü, 10 kişi öldüğünü duyurdu.
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