https://sputniknews.com.tr/20230823/rusyada-ozel-ucak-dustu-1074880030.html
Rusya'da özel uçak düştü
Rusya'da özel uçak düştü
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Tver bölgesinde özel uçağın düştüğünü, 10 kişi öldüğünü duyurdu. 23.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-23T20:25+0300
2023-08-23T20:25+0300
2023-08-23T20:25+0300
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rusya
Rusya'da özel uçak düştü
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Rusya'nın Tver bölgesinde özel uçağın düştüğünü, 10 kişi öldüğünü duyurdu.