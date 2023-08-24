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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıldönümü Programı’nda konuşma yapıyor
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Patlayan su borusunun açtığı çukura otomobil düştü
Patlayan su borusunun açtığı çukura otomobil düştü
Konya'nın Beyşehir ilçesinde içme suyu ana boru hattında meydana gelen su patladığının neden olduğu çukura otomobil düştü. Nehre dönüşen yoldan akan sular ise... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T16:57+0300
2023-08-24T16:57+0300
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Beyşehir ilçesinde Müftü Mahallesinde içme suyu ana boru hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlak meydana geldi. Yola fışkıran sular sokağı adete nehre dönüştürdü. Bu sırada sokak üzerinde ilerlemeye çalışan bir araç, patlağın yaşandığı noktada açılan çukura düştü. Hızla akan suyun içinde çukura saplanan araçtan sürücü kendi çabalarıyla çıkarak kurtuldu. Ayrıca bir binanın bodrum katındaki otoparkı da su bastı. Çok sayıda aracın bulunduğu otopark kısa süre içerisinde yarım metre yüksekliğe kadar suyla doldu. İhbar üzerine adrese bir vidanjör sevk edildi. Binanın otoparkındaki sular vidanjör yardımıyla tahliye edilirken, otoparktaki bazı araçlar da dışarıya çıkarıldı. Suda kalan bazı araçlar da zarar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sevk edilen ekipler arızayı onarmak için çalışma başlattı. Yaşanan arıza nedeniyle 3 mahallenin arıza giderilinceye kadar susuz kalacağı öğrenildi.Bina sakinlerinden Osman Yeşil yaptığı açıklamada, "Su borusu patlamış. Derenin yanındaki yolun kotu yüksek olduğu içinde su sokağa gelerek bütün binaların bodrumlarını su bastı. Araçlar falan hasar gördü. Otoparkın içerisi araba doluydu. Çoğunu çıkardık. En ufak bir yağışta su oradan milletlerin bodrumuna geliyor. O yolun kotunun düşmesi lazım ki binalar kurtulması lazım. Araçların kimisinin içine girdi, kimisinin egzozu su doldu. Bu şekilde de araçlarda ufak tefek hasarlar oldu" dedi.Site yöneticisi Halil Gümüşel de, "Bu olay daha önce de oldu 2 defa başımıza geldi. Özellikle çok yağışlı zamanlarda yol seviyesin yüksek olmasından dolayı bodruma su dolmaktadır. Bu durum bize sıkıntı oluşturmaktadır. Boru patladıktan sonra burası sanki su kanalı var gibi oldu. Sabah baktık adete sel akıyor gibiydi. Bodruma su öyle bir doldu ki ben aşağıdaki elektrik panolarından korktum. Oraya gelse çok büyük sıkıntı olurdu. Biz hemen belediyeye haber verdik. Kum torbaları ile önlem almaya çalıştık. Sonra da zaten belediyenin ekipleri geldi suyu çektiler." dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230328/su-borusu-patladi-metrelerce-yuksege-fiskiran-su-bir-binada-agir-hasara-neden-oldu-1068843309.html
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konya, otomobil, çukur
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Patlayan su borusunun açtığı çukura otomobil düştü

16:57 24.08.2023
© İHA / ALİ RIZA ÖNSESPatlayan su borusunun açtığı çukura otomobil düştü
Patlayan su borusunun açtığı çukura otomobil düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© İHA / ALİ RIZA ÖNSES
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde içme suyu ana boru hattında meydana gelen su patladığının neden olduğu çukura otomobil düştü. Nehre dönüşen yoldan akan sular ise bir binanın bodrum katındaki otoparkını doldurdu.
Beyşehir ilçesinde Müftü Mahallesinde içme suyu ana boru hattında henüz bilinmeyen bir nedenle patlak meydana geldi. Yola fışkıran sular sokağı adete nehre dönüştürdü. Bu sırada sokak üzerinde ilerlemeye çalışan bir araç, patlağın yaşandığı noktada açılan çukura düştü. Hızla akan suyun içinde çukura saplanan araçtan sürücü kendi çabalarıyla çıkarak kurtuldu. Ayrıca bir binanın bodrum katındaki otoparkı da su bastı. Çok sayıda aracın bulunduğu otopark kısa süre içerisinde yarım metre yüksekliğe kadar suyla doldu. İhbar üzerine adrese bir vidanjör sevk edildi. Binanın otoparkındaki sular vidanjör yardımıyla tahliye edilirken, otoparktaki bazı araçlar da dışarıya çıkarıldı. Suda kalan bazı araçlar da zarar gördü. Vatandaşların ihbarı üzerine adrese sevk edilen ekipler arızayı onarmak için çalışma başlattı. Yaşanan arıza nedeniyle 3 mahallenin arıza giderilinceye kadar susuz kalacağı öğrenildi.
Bina sakinlerinden Osman Yeşil yaptığı açıklamada, "Su borusu patlamış. Derenin yanındaki yolun kotu yüksek olduğu içinde su sokağa gelerek bütün binaların bodrumlarını su bastı. Araçlar falan hasar gördü. Otoparkın içerisi araba doluydu. Çoğunu çıkardık. En ufak bir yağışta su oradan milletlerin bodrumuna geliyor. O yolun kotunun düşmesi lazım ki binalar kurtulması lazım. Araçların kimisinin içine girdi, kimisinin egzozu su doldu. Bu şekilde de araçlarda ufak tefek hasarlar oldu" dedi.
Site yöneticisi Halil Gümüşel de, "Bu olay daha önce de oldu 2 defa başımıza geldi. Özellikle çok yağışlı zamanlarda yol seviyesin yüksek olmasından dolayı bodruma su dolmaktadır. Bu durum bize sıkıntı oluşturmaktadır. Boru patladıktan sonra burası sanki su kanalı var gibi oldu. Sabah baktık adete sel akıyor gibiydi. Bodruma su öyle bir doldu ki ben aşağıdaki elektrik panolarından korktum. Oraya gelse çok büyük sıkıntı olurdu. Biz hemen belediyeye haber verdik. Kum torbaları ile önlem almaya çalıştık. Sonra da zaten belediyenin ekipleri geldi suyu çektiler." dedi.
Su borusu patladı: Metrelerce yükseğe fışkıran su, bir binada ağır hasara neden oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2023
TÜRKİYE
Su borusu patladı: Metrelerce yükseğe fışkıran su, bir binada ağır hasara neden oldu
28 Mart, 12:21
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