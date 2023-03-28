https://sputniknews.com.tr/20230328/su-borusu-patladi-metrelerce-yuksege-fiskiran-su-bir-binada-agir-hasara-neden-oldu-1068843309.html
Su borusu patladı: Metrelerce yükseğe fışkıran su, bir binada ağır hasara neden oldu
Su borusu patladı: Metrelerce yükseğe fışkıran su, bir binada ağır hasara neden oldu
Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Yenimahalle'de ana su borusu hattı patladı. Patlama sonucu yollar göle dönerken, basınç ile metrelerce yükseğe fışkıran su bir... 28.03.2023, Sputnik Türkiye
2023-03-28T12:21+0300
2023-03-28T12:21+0300
2023-03-28T12:21+0300
türkiye
trabzon
boru
asfalt
bina
patlama
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Karayolu üzerine bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ'ye ait ana isale borusu hattı patladı. Patlamanın etkisiyle basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı. Kopan asfalt parçaları ve su nedeniyle karayolu çift şeritten ulaşıma kapanırken, patlayan isale hattından çıkan basınçlı su bir binanın ağır hasar almasına neden oldu. Yenimahalle'deki 7 katlı Sebat Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, daireler su içinde kaldı. 7 katlı binanın çatı katının balkonu basınçlı su nedeniyle koparken, isale hattı patlaması nedeniyle araçlarda maddi hasar gördü. Ağır hasar gören apartman çökme riskine karşı polis ekiplerince güvenlik şeridine alınırken, karayolu adeta savaş alanına döndü.
https://sputniknews.com.tr/20230212/hatayda-patladi-denilen-barajda-su-yok-1066920334.html
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trabzon, boru, asfalt, bina, patlama
trabzon, boru, asfalt, bina, patlama
Su borusu patladı: Metrelerce yükseğe fışkıran su, bir binada ağır hasara neden oldu
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Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Yenimahalle'de ana su borusu hattı patladı. Patlama sonucu yollar göle dönerken, basınç ile metrelerce yükseğe fışkıran su bir binada ağır hasara neden oldu.
Karayolu üzerine bulunan Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı TİSKİ'ye ait ana isale borusu hattı patladı. Patlamanın etkisiyle basınçlı su metrelerce yükseğe fışkırdı.
Kopan asfalt parçaları ve su nedeniyle karayolu çift şeritten ulaşıma kapanırken, patlayan isale hattından çıkan basınçlı su bir binanın ağır hasar almasına neden oldu. Yenimahalle'deki 7 katlı Sebat Apartmanı'nda yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken, daireler su içinde kaldı.
7 katlı binanın çatı katının balkonu basınçlı su nedeniyle koparken, isale hattı patlaması nedeniyle araçlarda maddi hasar gördü. Ağır hasar gören apartman çökme riskine karşı polis ekiplerince güvenlik şeridine alınırken, karayolu adeta savaş alanına döndü.