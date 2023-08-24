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https://sputniknews.com.tr/20230824/ozel-halk-otobusculeri-bize-para-verilemeyecekse-sinirlamanin-80-yasina-cekilmesi-lazim-1074901534.html
Özel halk otobüsçüleri: 'Bize para verilemeyecekse sınırlamanın 80 yaşına çekilmesi lazım'
Özel halk otobüsçüleri: 'Bize para verilemeyecekse sınırlamanın 80 yaşına çekilmesi lazım'
Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerini ücretsiz kullanan 65 yaş üstü yolcuların biniş... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T14:33+0300
2023-08-24T14:33+0300
ekonomi
türkiye
istanbul özel halk otobüsü
tüm özel halk otobüsleri birliği
özel halk otobüsleri
65 yaş üstü
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Kara, 65 yaş ve üzeri yaşlıların ücretsiz taşınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, artan maliyetler nedeniyle destek almadıkları takdirde bu uygulamayı sonlandıracaklarını söyledi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gelir desteklerinin yükseltilmesi ya da her binişe ayrı ücret verilmesiyle ilgili bir talepte bulunduklarını aktaran Kara, "Esnafımız artan maliyetlerden, akaryakıttan, yedek parçalardan, personel maaşlarından dolayı çalışamaz hale geldi. Bugün Türkiye genelinde 28 bin 100 halk otobüsünün en az 7 bini çalışmıyor." dedi.Seçim öncesi 16 lira olan akaryakıtın bugün 39 liraya ulaştığını ifade eden Kara, "Ankara'da günlük ortalama 350 ücretsiz yolcu taşıyoruz. 15 lira çarpı 350 günlük yaklaşık 5 bin lira yapar. İnanın Türkiye'de halk otobüsü sektörü diye bir sektör kalmayacak." diye konuştu.Kara, Ankara'nın merkezinde çalışan halk otobüsünün bir günde ortalama 4 bin 800 lira cirosu olduğunu, giderinin ise 7 bin lirayı bulduğunu aktardı.'Bize para verilemeyecekse sınırlamanın 80 yaşına çekilmesi lazım'Günlük 1300-1500 kişinin usulsüz ulaşım kartı kullandığına şahitlik ettiklerini ileri süren Kara, "Bakın, hem fotoğrafı hem ismi gözükmüyor, silinmiş. Bu ücretsiz abonenin yerine ailesinden biri ya da arkadaşı biniyor. Bu bir nevi hırsızlıktır." ifadelerini kullandı. Kara, Ankara Büyükşehir Belediyesince ulaşım kartının usulsüz kullanımı durumunda 200 tam bilet cezası kesileceğinin duyurulduğunu hatırlattı."Ankara ve İstanbul'da tam ücretler 15 lira. Bakanlığımız bize 8 lira ödesin. Yeter ki bizle masaya bir otursun desin ki, 'Arkadaşlar buyurun ben bunun yarısını ödeyeceğim.', taşıyalım." talebini ileten Kara, "Bize para verilemeyecekse sınırlamanın 80 yaşına çekilmesi lazım. Bugün hükümetimiz 65 yaşında, araçlara ücretsiz binebilir diye yasal hak tanıyor. Ancak bu kişi 69 yaşına kadar çalışabilir, trafikte otobüs kullanabilir, ticari taksi kullanabilir diye kanun da var." ifadelerini kullandı.Kara, ücretsiz taşıma konusuyla ilgili görüşme yapmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına davet edildiklerini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20230823/ozel-halk-otobusleri-birliginden-65-yas-ustu-icin-yeni-teklif-1074867102.html
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türkiye, istanbul özel halk otobüsü, tüm özel halk otobüsleri birliği , özel halk otobüsleri, 65 yaş üstü
türkiye, istanbul özel halk otobüsü, tüm özel halk otobüsleri birliği , özel halk otobüsleri, 65 yaş üstü

Özel halk otobüsçüleri: 'Bize para verilemeyecekse sınırlamanın 80 yaşına çekilmesi lazım'

14:33 24.08.2023
© AAAntalya - Özel Halk Otobüsü
Antalya - Özel Halk Otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AA
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Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerini ücretsiz kullanan 65 yaş üstü yolcuların biniş ücretinin yarısının karşılanması talebinde bulundu.
Kara, 65 yaş ve üzeri yaşlıların ücretsiz taşınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, artan maliyetler nedeniyle destek almadıkları takdirde bu uygulamayı sonlandıracaklarını söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca gelir desteklerinin yükseltilmesi ya da her binişe ayrı ücret verilmesiyle ilgili bir talepte bulunduklarını aktaran Kara, "Esnafımız artan maliyetlerden, akaryakıttan, yedek parçalardan, personel maaşlarından dolayı çalışamaz hale geldi. Bugün Türkiye genelinde 28 bin 100 halk otobüsünün en az 7 bini çalışmıyor." dedi.
Seçim öncesi 16 lira olan akaryakıtın bugün 39 liraya ulaştığını ifade eden Kara, "Ankara'da günlük ortalama 350 ücretsiz yolcu taşıyoruz. 15 lira çarpı 350 günlük yaklaşık 5 bin lira yapar. İnanın Türkiye'de halk otobüsü sektörü diye bir sektör kalmayacak." diye konuştu.
Kara, Ankara'nın merkezinde çalışan halk otobüsünün bir günde ortalama 4 bin 800 lira cirosu olduğunu, giderinin ise 7 bin lirayı bulduğunu aktardı.

'Bize para verilemeyecekse sınırlamanın 80 yaşına çekilmesi lazım'

Günlük 1300-1500 kişinin usulsüz ulaşım kartı kullandığına şahitlik ettiklerini ileri süren Kara, "Bakın, hem fotoğrafı hem ismi gözükmüyor, silinmiş. Bu ücretsiz abonenin yerine ailesinden biri ya da arkadaşı biniyor. Bu bir nevi hırsızlıktır." ifadelerini kullandı. Kara, Ankara Büyükşehir Belediyesince ulaşım kartının usulsüz kullanımı durumunda 200 tam bilet cezası kesileceğinin duyurulduğunu hatırlattı.
"Ankara ve İstanbul'da tam ücretler 15 lira. Bakanlığımız bize 8 lira ödesin. Yeter ki bizle masaya bir otursun desin ki, 'Arkadaşlar buyurun ben bunun yarısını ödeyeceğim.', taşıyalım." talebini ileten Kara, "Bize para verilemeyecekse sınırlamanın 80 yaşına çekilmesi lazım. Bugün hükümetimiz 65 yaşında, araçlara ücretsiz binebilir diye yasal hak tanıyor. Ancak bu kişi 69 yaşına kadar çalışabilir, trafikte otobüs kullanabilir, ticari taksi kullanabilir diye kanun da var." ifadelerini kullandı.
Kara, ücretsiz taşıma konusuyla ilgili görüşme yapmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına davet edildiklerini kaydetti.
Antalya - Özel Halk Otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 23.08.2023
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Özel Halk Otobüsleri Birliği’nden 65 yaş üstü için yeni teklif: 75 yaş önerisi
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