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https://sputniknews.com.tr/20230824/mobbingci-bashekim-yonetici-olamayacak-60-ihtar-puan-ceza-verildi-ve-gorev-yeri-degistirildi-1074891475.html
Hemşirelere 500 kere, 'Ben salağım, başka servise gittim' yazdıran doktorun soruşturması tamamlandı
Hemşirelere 500 kere, 'Ben salağım, başka servise gittim' yazdıran doktorun soruşturması tamamlandı
Kumluca Devlet Hastanesi’nde iki hemşireye görev yeri terk cezası olarak 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdıran Doktor Alkan... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T09:30+0300
2023-08-24T09:32+0300
türkiye
doktor
mobbing
hemşire
ceza
disiplin
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Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’e görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdıran Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen müfettiş soruşturması tamamlandı.Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre Kumluca Devlet Hastanesi’nde taraflar, görgü şahitlerinin yazılı ifadesi ve kamera kayıtları incelenerek yürütülen titiz çalışma sonucunda dönemin başhekimi Alkan’a “Amirine veya mahiyetindekilere karşı küçük düşürücü davranışta bulunmak” fiilinden 60 ihtar puan ceza verildi ve görev yeri değiştirildi.Soruşturma sonucunun önemli sonuçları olduğunu kaydeden Bakanlık yetkilileri, şu bilgileri verdi: Olay sonrası Kumluca savcılığı, iki hemşirenin şikâyeti üzerin Alkan hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iddianame düzenlemiş, iddianame Kumluca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek ve dava açılmıştı.Ne olmuştu?Mevzuda geçen cezayı almak istemeyen hemşireler, böyle bir cezayı kabul etmeyeceklerini, görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri Başhekim tarafından kabul görmeyince Çalışkan ve Yetkin A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdı. Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni, “Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır” notu düşerek imzaladı.Yaşananlara tepki gösteren hemşire Merve Şahiner Çalışkan, “Yaşadıklarımız gerçekten üzücü. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” derken, hemşire Ayşe Yetkin, “Bize verilen Ceza ise insan onurunu ayaklar altına almak anlamına geliyor” demişti.
https://sputniknews.com.tr/20230821/kocaelide-otobuste-carsafli-kadina-hakaret-ettigi-one-surulen-supheli-gozaltina-alindi-1074793688.html
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doktor, mobbing, hemşire, ceza, disiplin
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Hemşirelere 500 kere, 'Ben salağım, başka servise gittim' yazdıran doktorun soruşturması tamamlandı

09:30 24.08.2023 (güncellendi: 09:32 24.08.2023)
© İHA / IHAAyşegül Alkan
Ayşegül Alkan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© İHA / IHA
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Kumluca Devlet Hastanesi’nde iki hemşireye görev yeri terk cezası olarak 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdıran Doktor Alkan hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucunda Alkan’a, ‘Amirine karşı küçük düşürücü davranışta bulunmak’ fiilinden 60 ihtar puan ceza verildi ve görev yeri değiştirildi.
Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’e görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdıran Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen müfettiş soruşturması tamamlandı.
Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre Kumluca Devlet Hastanesi’nde taraflar, görgü şahitlerinin yazılı ifadesi ve kamera kayıtları incelenerek yürütülen titiz çalışma sonucunda dönemin başhekimi Alkan’a “Amirine veya mahiyetindekilere karşı küçük düşürücü davranışta bulunmak” fiilinden 60 ihtar puan ceza verildi ve görev yeri değiştirildi.
Soruşturma sonucunun önemli sonuçları olduğunu kaydeden Bakanlık yetkilileri, şu bilgileri verdi:
“Müfettişlerimizin hazırladığı rapora göre söz konusu hekime çok yüksek bir ceza puanı verildi. Şu an Finike Devlet Hastanesi’nde hekim olarak görev yapan Alkan, bu ceza puanına göre meslek hayatı boyunca bir daha yöneticilik yapamayacak.”
Olay sonrası Kumluca savcılığı, iki hemşirenin şikâyeti üzerin Alkan hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iddianame düzenlemiş, iddianame Kumluca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek ve dava açılmıştı.

Ne olmuştu?

Mevzuda geçen cezayı almak istemeyen hemşireler, böyle bir cezayı kabul etmeyeceklerini, görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri Başhekim tarafından kabul görmeyince Çalışkan ve Yetkin A-4 kağıdına 500 kere, Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdı. Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni, “Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır” notu düşerek imzaladı.
Yaşananlara tepki gösteren hemşire Merve Şahiner Çalışkan, “Yaşadıklarımız gerçekten üzücü. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” derken, hemşire Ayşe Yetkin, “Bize verilen Ceza ise insan onurunu ayaklar altına almak anlamına geliyor” demişti.
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