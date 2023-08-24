https://sputniknews.com.tr/20230824/mobbingci-bashekim-yonetici-olamayacak-60-ihtar-puan-ceza-verildi-ve-gorev-yeri-degistirildi-1074891475.html

Hemşirelere 500 kere, 'Ben salağım, başka servise gittim' yazdıran doktorun soruşturması tamamlandı

Hemşirelere 500 kere, 'Ben salağım, başka servise gittim' yazdıran doktorun soruşturması tamamlandı

Kumluca Devlet Hastanesi’nde iki hemşireye görev yeri terk cezası olarak 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdıran Doktor Alkan... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T09:30+0300

2023-08-24T09:30+0300

2023-08-24T09:32+0300

türkiye

doktor

mobbing

hemşire

ceza

disiplin

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Antalya Kumluca Devlet Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Merve Şahiner Çalışkan ve Ayşe Yetkin’e görev yeri terk cezası olarak A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdıran Başhekim Uzman Doktor Ayşegül Alkan hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen müfettiş soruşturması tamamlandı.Hürriyet'ten Salim Uzun'un haberine göre Kumluca Devlet Hastanesi’nde taraflar, görgü şahitlerinin yazılı ifadesi ve kamera kayıtları incelenerek yürütülen titiz çalışma sonucunda dönemin başhekimi Alkan’a “Amirine veya mahiyetindekilere karşı küçük düşürücü davranışta bulunmak” fiilinden 60 ihtar puan ceza verildi ve görev yeri değiştirildi.Soruşturma sonucunun önemli sonuçları olduğunu kaydeden Bakanlık yetkilileri, şu bilgileri verdi: Olay sonrası Kumluca savcılığı, iki hemşirenin şikâyeti üzerin Alkan hakkında ‘kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla iddianame düzenlemiş, iddianame Kumluca Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek ve dava açılmıştı.Ne olmuştu?Mevzuda geçen cezayı almak istemeyen hemşireler, böyle bir cezayı kabul etmeyeceklerini, görev yerlerini terk etmeleri nedeniyle resmi disiplin yönetmeliğinin uygulanması gerektiğini savundu. Ancak bu öneri Başhekim tarafından kabul görmeyince Çalışkan ve Yetkin A-4 kağıdına 500 kere, “Ben salağım servisimden başka servise gittim” yazdı. Çalışkan ve Yetkin, 7 sayfalık metni, “Başhekimin ısrarı ile kaleme alınmıştır” notu düşerek imzaladı.Yaşananlara tepki gösteren hemşire Merve Şahiner Çalışkan, “Yaşadıklarımız gerçekten üzücü. Hakkımızı sonuna kadar arayacağız” derken, hemşire Ayşe Yetkin, “Bize verilen Ceza ise insan onurunu ayaklar altına almak anlamına geliyor” demişti.

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doktor, mobbing, hemşire, ceza, disiplin