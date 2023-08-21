https://sputniknews.com.tr/20230821/kocaelide-otobuste-carsafli-kadina-hakaret-ettigi-one-surulen-supheli-gozaltina-alindi-1074793688.html
Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de yolcu otobüsünde çarşaflı kadına sözlü tacizde bulunup hakaret ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. 21.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-21T10:24+0300
2023-08-21T10:24+0300
2023-08-21T10:24+0300
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tesettür
çarşaf
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Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüste çarşaflı bir kadına sözlü tacizde bulunulan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı.Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli kadın M.D.G'yi (52) gözaltına aldı.Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M.D.G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20230729/bosanma-asamasindaki-ese-cinsel-icerikli-mesaj-cinsel-taciz-sayildi-1074149427.html
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türkiye, tesettür, çarşaf, başörtüsü, kocaeli
türkiye, tesettür, çarşaf, başörtüsü, kocaeli
Kocaeli'de otobüste çarşaflı kadına hakaret ettiği öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
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Kocaeli'de yolcu otobüsünde çarşaflı kadına sözlü tacizde bulunup hakaret ettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan otobüste çarşaflı bir kadına sözlü tacizde bulunulan görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından soruşturma başlatıldı.
Polis ekipleri, kimliği tespit edilen şüpheli kadın M.D.G'yi (52) gözaltına aldı.
Vali Seddar Yavuz da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M.D.G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız." ifadelerine yer verdi.