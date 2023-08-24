Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı: F-16, Zelenskiy için intihar tuzağı
13:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
SESLİ HABER
Mısır’dan Rus tahılı için Süveyş formülü
14:31
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li ünlü televizyon sunucusu: Bu süreç Türkiye’yi güçlendiriyor
15:00
2 dk
SESLİ HABER
İran ve Mısırlı uzmanlar: BRICS, Batı’ya karşı koyacak tek kutup
16:00
2 dk
SESLİ HABER
Arjantinli uzman Castro: Dünya ekonomisinde Asya yönünde kayma yaşanıyor
17:00
2 dk
SESLİ HABER
Rusya çekildi, Ukrayna ticareti bir ayda çakıldı
18:00
2 dk
SESLİ HABER
ABD’li eski istihbaratçı Shaffer: Bu, NATO için kaybetme durumu
19:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
08:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20230824/kanseri-yendi-balkonda-isabet-eden-kursunla-hayatini-kaybetti-1074888552.html
Kanseri yendi, balkonda isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Kanseri yendi, balkonda isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde evinin balkonunda otururken, sokakta çıkan silahlı kavga nedeniyle göğsüne kurşun isabet eden Hüseyin Çiçek hayatını kaybetti. Çiçek'in... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T06:38+0300
2023-08-24T06:38+0300
türkiye
kurşun
balkon
izmir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074888395_0:15:750:437_1920x0_80_0_0_db668b55352ac6b230c59b517ce25cae.jpg
İzmir'de Kozaağaç Mahallesi 220 Sokak'ta 2 grup arasında silahlı kavga çıktı.Kavga sırasında evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in (71) göğsüne pompalı tüfekten ateşlenen kurşun isabet etti.Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Çiçek'in yanı sıra silahlı kavgada yaralanan M.G, N.E. ve E.T'yi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Hüseyin Çiçek buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu belirtilen Hüseyin Çiçek'in, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek'in babası olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230819/kaza-tutanagi-icin-fotograf-cekmek-isteyince-kursun-yagmuruna-tutuldu-14-kez-ates-edildi-1074769433.html
türkiye
izmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/08/18/1074888395_75:0:676:451_1920x0_80_0_0_2d65778dd539228d4b0d14a6e727ece1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kurşun, balkon, izmir
kurşun, balkon, izmir

Kanseri yendi, balkonda isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

06:38 24.08.2023
© İHA / MUSTAFA İÇ-AW014857İzmir
İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© İHA / MUSTAFA İÇ-AW014857
Abone olTelegram
İzmir'in Buca ilçesinde evinin balkonunda otururken, sokakta çıkan silahlı kavga nedeniyle göğsüne kurşun isabet eden Hüseyin Çiçek hayatını kaybetti. Çiçek'in kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu belirtildi.
İzmir'de Kozaağaç Mahallesi 220 Sokak'ta 2 grup arasında silahlı kavga çıktı.
Kavga sırasında evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in (71) göğsüne pompalı tüfekten ateşlenen kurşun isabet etti.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çiçek'in yanı sıra silahlı kavgada yaralanan M.G, N.E. ve E.T'yi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hüseyin Çiçek buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu belirtilen Hüseyin Çiçek'in, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek'in babası olduğu öğrenildi.
Kaza fotoğrafı çekmek istedi, kurşunların hedefi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 19.08.2023
TÜRKİYE
Kaza tutanağı için fotoğraf çekmek isteyince kurşun yağmuruna tutuldu: 14 kez ateş edildi
19 Ağustos, 21:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала