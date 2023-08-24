https://sputniknews.com.tr/20230824/kanseri-yendi-balkonda-isabet-eden-kursunla-hayatini-kaybetti-1074888552.html

Kanseri yendi, balkonda isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

Kanseri yendi, balkonda isabet eden kurşunla hayatını kaybetti

İzmir'in Buca ilçesinde evinin balkonunda otururken, sokakta çıkan silahlı kavga nedeniyle göğsüne kurşun isabet eden Hüseyin Çiçek hayatını kaybetti. Çiçek'in... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T06:38+0300

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türkiye

kurşun

balkon

izmir

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İzmir'de Kozaağaç Mahallesi 220 Sokak'ta 2 grup arasında silahlı kavga çıktı.Kavga sırasında evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in (71) göğsüne pompalı tüfekten ateşlenen kurşun isabet etti.Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Çiçek'in yanı sıra silahlı kavgada yaralanan M.G, N.E. ve E.T'yi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Hüseyin Çiçek buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu belirtilen Hüseyin Çiçek'in, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek'in babası olduğu öğrenildi.

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kurşun, balkon, izmir