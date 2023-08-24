https://sputniknews.com.tr/20230824/kanseri-yendi-balkonda-isabet-eden-kursunla-hayatini-kaybetti-1074888552.html
Kanseri yendi, balkonda isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
Kanseri yendi, balkonda isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
İzmir'in Buca ilçesinde evinin balkonunda otururken, sokakta çıkan silahlı kavga nedeniyle göğsüne kurşun isabet eden Hüseyin Çiçek hayatını kaybetti. Çiçek'in... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T06:38+0300
2023-08-24T06:38+0300
2023-08-24T06:38+0300
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kurşun
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izmir
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İzmir'de Kozaağaç Mahallesi 220 Sokak'ta 2 grup arasında silahlı kavga çıktı.Kavga sırasında evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in (71) göğsüne pompalı tüfekten ateşlenen kurşun isabet etti.Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, Çiçek'in yanı sıra silahlı kavgada yaralanan M.G, N.E. ve E.T'yi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.Hüseyin Çiçek buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu belirtilen Hüseyin Çiçek'in, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek'in babası olduğu öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20230819/kaza-tutanagi-icin-fotograf-cekmek-isteyince-kursun-yagmuruna-tutuldu-14-kez-ates-edildi-1074769433.html
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kurşun, balkon, izmir
Kanseri yendi, balkonda isabet eden kurşunla hayatını kaybetti
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İzmir'in Buca ilçesinde evinin balkonunda otururken, sokakta çıkan silahlı kavga nedeniyle göğsüne kurşun isabet eden Hüseyin Çiçek hayatını kaybetti. Çiçek'in kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu belirtildi.
İzmir'de Kozaağaç Mahallesi 220 Sokak'ta 2 grup arasında silahlı kavga çıktı.
Kavga sırasında evinin balkonunda oturan Hüseyin Çiçek'in (71) göğsüne pompalı tüfekten ateşlenen kurşun isabet etti.
Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Çiçek'in yanı sıra silahlı kavgada yaralanan M.G, N.E. ve E.T'yi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hüseyin Çiçek buradaki müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliler S.Ö. ve Ş.Ö'yü yakalamak için çalışma başlattı.
Öte yandan kanser tedavisi sonrası sağlığına kavuştuğu belirtilen Hüseyin Çiçek'in, Atatürkçü Düşünce Derneği Buca Şube Başkanı Erkan Çiçek'in babası olduğu öğrenildi.