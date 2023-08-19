https://sputniknews.com.tr/20230819/kaza-tutanagi-icin-fotograf-cekmek-isteyince-kursun-yagmuruna-tutuldu-14-kez-ates-edildi-1074769433.html
Kaza tutanağı için fotoğraf çekmek isteyince kurşun yağmuruna tutuldu: 14 kez ateş edildi
Kaza tutanağı için fotoğraf çekmek isteyince kurşun yağmuruna tutuldu: 14 kez ateş edildi
Büyükçekmece’de önündeki araca çarpan sürücü Caner Ünal, kaza tutanağı için araçların fotoğraflarının çekilmesini istememesi gerekçesiyle kazanın karşı tarafı... 19.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-19T21:35+0300
2023-08-19T21:35+0300
2023-08-19T21:35+0300
türkiye
kaza
tutanak
kurşun
maganda kurşunu
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15 Temmuz Cumartesi akşam saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde m Caner Ünal kontrolündeki araç, aynı istikamette seyir halinde olan Muhammet Ağırkan’ın da içinde bulunduğu araca arkadan çarptı.Yaşanan olay sonrasında Ağırkan ve arkadaşları kaza tutanağı için fotoğraf çekmeye çalıştı. Tutanak tutulmasını istemeyen Ünal, Muhammet Ağırkan ile tartışmaya başladı.İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre tartışma sırasında silahını çıkaran Caner Ünal, Ağırkan’a 14 el ateş etti. 4 kurşunun isabet ettiği Ağırkan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Caner Ünal ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.
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kaza, tutanak, kurşun, maganda kurşunu
kaza, tutanak, kurşun, maganda kurşunu
Kaza tutanağı için fotoğraf çekmek isteyince kurşun yağmuruna tutuldu: 14 kez ateş edildi
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Büyükçekmece’de önündeki araca çarpan sürücü Caner Ünal, kaza tutanağı için araçların fotoğraflarının çekilmesini istememesi gerekçesiyle kazanın karşı tarafı Muhammet Ağırkan’a 14 el ateş etti.
15 Temmuz Cumartesi akşam saatlerinde Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi’nde m Caner Ünal kontrolündeki araç, aynı istikamette seyir halinde olan Muhammet Ağırkan’ın da içinde bulunduğu araca arkadan çarptı.
Yaşanan olay sonrasında Ağırkan ve arkadaşları kaza tutanağı için fotoğraf çekmeye çalıştı. Tutanak tutulmasını istemeyen Ünal, Muhammet Ağırkan ile tartışmaya başladı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre tartışma sırasında silahını çıkaran Caner Ünal, Ağırkan’a 14 el ateş etti. 4 kurşunun isabet ettiği Ağırkan, ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Caner Ünal ise olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.