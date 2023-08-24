https://sputniknews.com.tr/20230824/ibb-65-yas-ustu-istanbullular-ozel-halk-otobuslerinden-ucretsiz-yararlanmaya-devam-edecek-1074916079.html

İBB: 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek

İBB: 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına... 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T21:09+0300

2023-08-24T21:09+0300

2023-08-24T21:09+0300

ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e6/03/11/1054809193_0:3:660:374_1920x0_80_0_0_cbca7823a3f404378965c955f0574de8.jpg

İstanbul'da 65 yaş üstündekilerin, özel halk otobüslerinde ücretsiz yolculuğa devam edeceği açıklandı.İBB'den yapılan açıklamada, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin, 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklaması hatırlatıldı.Bu durumun İstanbul'u etkilemediği kaydedilen açıklamada, "İBB'nin 3 yıl önce hayata geçirdiği Özel Toplu Taşımacılık İşletim Sistemi (OTİS) sayesinde, İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüslerine toplam 1,6 milyar lira destek verildi. 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden de ücretsiz yararlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, OTİS sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıpların belediye tarafından karşılandığı kaydedildi.Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerini ücretsiz kullanan 65 yaş üstü yolcuların biniş ücretinin yarısının karşılanması talebinde bulunmuştu. Kara, 65 yaş ve üzeri yaşlıların ücretsiz taşınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, artan maliyetler nedeniyle destek almadıkları takdirde bu uygulamayı sonlandıracaklarını söylemişti.

https://sputniknews.com.tr/20230824/ozel-halk-otobusculeri-bize-para-verilemeyecekse-sinirlamanin-80-yasina-cekilmesi-lazim-1074901534.html

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu