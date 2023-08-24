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İBB: 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek
İBB: 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına... 24.08.2023, Sputnik Türkiye
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istanbul büyükşehir belediyesi
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu
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İstanbul'da 65 yaş üstündekilerin, özel halk otobüslerinde ücretsiz yolculuğa devam edeceği açıklandı.İBB'den yapılan açıklamada, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin, 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklaması hatırlatıldı.Bu durumun İstanbul'u etkilemediği kaydedilen açıklamada, "İBB'nin 3 yıl önce hayata geçirdiği Özel Toplu Taşımacılık İşletim Sistemi (OTİS) sayesinde, İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüslerine toplam 1,6 milyar lira destek verildi. 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden de ücretsiz yararlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, OTİS sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıpların belediye tarafından karşılandığı kaydedildi.Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerini ücretsiz kullanan 65 yaş üstü yolcuların biniş ücretinin yarısının karşılanması talebinde bulunmuştu. Kara, 65 yaş ve üzeri yaşlıların ücretsiz taşınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, artan maliyetler nedeniyle destek almadıkları takdirde bu uygulamayı sonlandıracaklarını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20230824/ozel-halk-otobusculeri-bize-para-verilemeyecekse-sinirlamanin-80-yasina-cekilmesi-lazim-1074901534.html
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ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu
ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb) bilim danışma kurulu

İBB: 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaya devam edecek

21:09 24.08.2023
© DHAÖzel Halk Otobüsü
Özel Halk Otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© DHA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklamasının İstanbul'u etkilemediğini, 65 yaş üstündekilerin kentte özel halk otobüslerinden ücretsiz yararlanmaya devam edeceğini bildirdi.
İstanbul'da 65 yaş üstündekilerin, özel halk otobüslerinde ücretsiz yolculuğa devam edeceği açıklandı.
İBB'den yapılan açıklamada, Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliği'nin, 65 yaş üstü yolculara tanınan ücretsiz taşımacılık hakkını uygulamayacaklarına ilişkin açıklaması hatırlatıldı.
Bu durumun İstanbul'u etkilemediği kaydedilen açıklamada, "İBB'nin 3 yıl önce hayata geçirdiği Özel Toplu Taşımacılık İşletim Sistemi (OTİS) sayesinde, İstanbul'da hizmet veren özel halk otobüslerine toplam 1,6 milyar lira destek verildi. 65 yaş üstü İstanbullular, özel halk otobüslerinden de ücretsiz yararlanmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, OTİS sayesinde, 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıpların belediye tarafından karşılandığı kaydedildi.
Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, özel halk otobüslerini ücretsiz kullanan 65 yaş üstü yolcuların biniş ücretinin yarısının karşılanması talebinde bulunmuştu.
Kara, 65 yaş ve üzeri yaşlıların ücretsiz taşınmasına ilişkin yaptığı açıklamada, artan maliyetler nedeniyle destek almadıkları takdirde bu uygulamayı sonlandıracaklarını söylemişti.
Antalya - Özel Halk Otobüsü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
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Özel halk otobüsçüleri: 'Bize para verilemeyecekse sınırlamanın 80 yaşına çekilmesi lazım'
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