https://sputniknews.com.tr/20230824/genclik-ve-spor-bakani-duyurdu-11-bin-455-sozlesmeli-personel-alinacak-1074895165.html
Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacak
Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T11:05+0300
2023-08-24T11:05+0300
2023-08-24T11:15+0300
türkiye
gençlik ve spor bakanlığı
osman aşkın bak
sözleşme
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi.Bakan Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alınacağını duyurdu.Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.
https://sputniknews.com.tr/20230820/akademik-personel-ve-lisansustu-egitimi-giris-sinavi-tamamlandi-1074774509.html
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gençlik ve spor bakanlığı, osman aşkın bak, sözleşme
gençlik ve spor bakanlığı, osman aşkın bak, sözleşme
Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacak
11:05 24.08.2023 (güncellendi: 11:15 24.08.2023) Abone ol
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi.
Bakan Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alınacağını duyurdu.
Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.
Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.