https://sputniknews.com.tr/20230824/genclik-ve-spor-bakani-duyurdu-11-bin-455-sozlesmeli-personel-alinacak-1074895165.html

Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı duyurdu: 11 bin 455 sözleşmeli personel alınacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T11:05+0300

2023-08-24T11:05+0300

2023-08-24T11:15+0300

türkiye

gençlik ve spor bakanlığı

osman aşkın bak

sözleşme

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 11 bin 455 sözleşmeli personel alacaklarını bildirdi.Bakan Bak, sosyal medya hesabından, bakanlık merkez ve taşra teşkilat birimlerinde istihdam edilmek üzere 4 bin 138 destek personeli, 3 bin 622 koruma ve güvenlik görevlisi, 3 bin 295 büro personeli, 400 de psikolog alınacağını duyurdu.Başvurular büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) için 28 Ağustos-1 Eylül, koruma ve güvenlik görevlisi ile destek personeli (bakım-onarım) için 28 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde yapılabilecek.Adaylar başvurularını alımların Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.

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