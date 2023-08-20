https://sputniknews.com.tr/20230820/akademik-personel-ve-lisansustu-egitimi-giris-sinavi-tamamlandi-1074774509.html

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) tamamlandı. 20.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-20T13:24+0300

2023-08-20T13:24+0300

2023-08-20T13:26+0300

türkiye

ales

akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)

ösym

sınav

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Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ALES için 150 bin 975 aday başvuru yaptı.Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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