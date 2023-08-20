https://sputniknews.com.tr/20230820/akademik-personel-ve-lisansustu-egitimi-giris-sinavi-tamamlandi-1074774509.html
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) tamamlandı. 20.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-20T13:24+0300
2023-08-20T13:24+0300
2023-08-20T13:26+0300
türkiye
ales
akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
ösym
sınav
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Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ALES için 150 bin 975 aday başvuru yaptı.Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı tamamlandı
13:24 20.08.2023 (güncellendi: 13:26 20.08.2023) Abone ol
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/2) tamamlandı.
Bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen ALES için 150 bin 975 aday başvuru yaptı.
Sınav, 81 il 92 sınav merkezinde saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verildi.
Sınav sonuçları 5 Eylül'de açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.