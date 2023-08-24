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Eşinin yatırımlarını bildirmeyen Sunak’a ihlal suçlaması: 'Başbakan kuralları bilmiyormuş'
Eşinin yatırımlarını bildirmeyen Sunak’a ihlal suçlaması: 'Başbakan kuralları bilmiyormuş'
İngiltere Başbakanı Sunak'ın etik kuralları 'yanlışlıkla ihlal ettiği' ortaya çıktı. 24.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-24T16:35+0300
2023-08-24T16:36+0300
rishi sunak
ingiltere
dünya
ihlal
ingiltere parlamentosu
akshata murthy
milyarder
hint
etik
standartlar komitesi
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İngiltere Parlamentosu Standartlar Komitesi üyesi Daniel Greenberg, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın eşinin çocuk bakımı alanındaki yatırımlarının hükümetten destek alması konusunda Sunak’ın 'yanlışlıkla etik kuralları' ihlal ettiğini söyledi.Etik davranışlar konusunda tavsiyelerde bulunan parlamento komitesinin üyesi Greenberg, Sunak’ın eşi Akshata Murthy’nin çocuk bakımı alanındaki yatırımları konusunda açıklamada bulundu. Nisan ayında Sunak’a çocuk bakımı konusunda yatırımlarından ötürü parlamentoyu bilgilendirmediği gerekçesiyle komite üyelerince sorular yöneltildiğini hatırlatan Greenberg, “Murthy’nin hissedarlığı, belirtilmesi gereken bir menfaatti. Ancak bu hata, yanlış yönlendirme yapmaktan ziyade kuralları bilmemekten kaynaklanıyordu.” dedi.Greenberg, Sunak’ın etik kuralları kasıt olmadan ihlal ettiğini belirterek bu konuda Başbakan’a bir ceza verilmemesi gerektiğini de kaydetti.Hintli milyarderin kızıNisan ayında Murthy’nin hissedarı olduğu çocuk bakımı konusunda hizmetler sunan Koru Kids adlı şirketin, İngiltere hükümetinin çocuk bakımı konusunda destek vermek üzere seçtiği 6 şirketlerden biri olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Standartlar Komitesi, konunun etik yönünü ele almak üzere soruşturma başlatmıştı.Hint milyarder Narayana Murthy’nin kızı ve iş insanı olarak bilinen Akshata Murthy ile İngiltere tarihinin en zengin başbakanı Sunak, varlıkları üzerinden sık sık eleştirilere maruz kalıyor. Murthy, son olarak 'kalıcı ikameti İngiltere olmayanlar' (non-dom) statüsünden faydalanarak yurt dışı gelirlerinden yaklaşık 11.5 milyon sterlin (yaklaşık 400 milyon lira) vergi ödememesiyle eleştirilmişti.Sunak ise mal varlığını beyan etmekte gecikmesi nedeniyle parlamentoda milletvekillerinin hedefi olmuştu.
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rishi sunak, ingiltere, ihlal, ingiltere parlamentosu, akshata murthy, milyarder, hint, etik, standartlar komitesi
rishi sunak, ingiltere, ihlal, ingiltere parlamentosu, akshata murthy, milyarder, hint, etik, standartlar komitesi

Eşinin yatırımlarını bildirmeyen Sunak’a ihlal suçlaması: 'Başbakan kuralları bilmiyormuş'

16:35 24.08.2023 (güncellendi: 16:36 24.08.2023)
© AFP 2023 / PAUL ELLISRishi Sunak, Giorgia Meloni
Rishi Sunak, Giorgia Meloni - Sputnik Türkiye, 1920, 24.08.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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İngiltere Başbakanı Sunak'ın etik kuralları 'yanlışlıkla ihlal ettiği' ortaya çıktı.
İngiltere Parlamentosu Standartlar Komitesi üyesi Daniel Greenberg, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın eşinin çocuk bakımı alanındaki yatırımlarının hükümetten destek alması konusunda Sunak’ın 'yanlışlıkla etik kuralları' ihlal ettiğini söyledi.
Etik davranışlar konusunda tavsiyelerde bulunan parlamento komitesinin üyesi Greenberg, Sunak’ın eşi Akshata Murthy’nin çocuk bakımı alanındaki yatırımları konusunda açıklamada bulundu. Nisan ayında Sunak’a çocuk bakımı konusunda yatırımlarından ötürü parlamentoyu bilgilendirmediği gerekçesiyle komite üyelerince sorular yöneltildiğini hatırlatan Greenberg, “Murthy’nin hissedarlığı, belirtilmesi gereken bir menfaatti. Ancak bu hata, yanlış yönlendirme yapmaktan ziyade kuralları bilmemekten kaynaklanıyordu.” dedi.
Greenberg, Sunak’ın etik kuralları kasıt olmadan ihlal ettiğini belirterek bu konuda Başbakan’a bir ceza verilmemesi gerektiğini de kaydetti.

Hintli milyarderin kızı

Nisan ayında Murthy’nin hissedarı olduğu çocuk bakımı konusunda hizmetler sunan Koru Kids adlı şirketin, İngiltere hükümetinin çocuk bakımı konusunda destek vermek üzere seçtiği 6 şirketlerden biri olduğu ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine Standartlar Komitesi, konunun etik yönünü ele almak üzere soruşturma başlatmıştı.
Hint milyarder Narayana Murthy’nin kızı ve iş insanı olarak bilinen Akshata Murthy ile İngiltere tarihinin en zengin başbakanı Sunak, varlıkları üzerinden sık sık eleştirilere maruz kalıyor. Murthy, son olarak 'kalıcı ikameti İngiltere olmayanlar' (non-dom) statüsünden faydalanarak yurt dışı gelirlerinden yaklaşık 11.5 milyon sterlin (yaklaşık 400 milyon lira) vergi ödememesiyle eleştirilmişti.
Sunak ise mal varlığını beyan etmekte gecikmesi nedeniyle parlamentoda milletvekillerinin hedefi olmuştu.
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