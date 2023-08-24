https://sputniknews.com.tr/20230824/ermenistan-basbakani-pasinyan-erivan-baris-anlasmasi-ile-ilgili-yeni-tekliflerini-bakuye-iletti-1074905049.html

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Erivan barış anlaşması ile ilgili yeni tekliflerini Bakü'ye iletti

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Erivan barış anlaşması ile ilgili yeni tekliflerini Bakü'ye iletti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan’ın barış anlaşması ile ilgili yeni tekliflerini Bakü’ye ilettiğini belirtti. 24.08.2023, Sputnik Türkiye

2023-08-24T16:16+0300

2023-08-24T16:16+0300

2023-08-24T16:16+0300

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ilham aliyev

barış

zengezur koridoru

laçin

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Hükümetin bugünkü toplantısında konuya ilişkin açıklamada bulunan Paşinyan, Ermenistan tarafından Azerbaycan’a barış anlaşması ile ilgili yeni önerilerini ilettiği bilgisini verdi.“Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasına ilişkin yeni tekliflerimizi Azerbaycan tarafına ilettik” diyen Paşinyan, Erivan'ın ‘barış gündemine bağlılığını’ sürdürdüğünü vurguladı.Ermenistan ve Azerbaycan, aralarındaki askeri ihtilafın b’nin sonbaharında son bulmasından bu yana barış anlaşması ile ilgili müzakereleri yoğun bir biçimde, ancak önemli sonuç elde edemeden sürdürüyor.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada Dağlık Karabağ'ı Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanıyan Ermenistan ile bir anlaşma imzalama imkanı olduğunu söylemişti. Ermenistan, barış anlaşmasının bu yılsonuna kadar imzalanmasını bekliyor.Erivan ile Bakü arasındaki ilişkilerde en acil konulardan biri, Ermenistan ile Karabağ arasındaki tek yol olan Laçin koridoru olmaya devam ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20230815/ermenistan-azerbaycani-sinirdaki-ab-gozlemcilerine-ates-acmakla-sucladi-bakuden-yalanlama-geldi-1074671250.html

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ermenistan, nikol paşinyan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, azerbaycan, ilham aliyev, barış, zengezur koridoru, laçin, anlaşma