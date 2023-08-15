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Ermenistan Azerbaycan'ı sınırdaki AB gözlemcilerine ateş açmakla suçladı, Bakü'den yalanlama geldi
Ermenistan Azerbaycan'ı sınırdaki AB gözlemcilerine ateş açmakla suçladı, Bakü'den yalanlama geldi
Ermenistan, Azerbaycan tarafının sınırda devriye görevi yürüten AB gözlemcilerine ateş açtığını öne sürdü. 15.08.2023, Sputnik Türkiye
2023-08-15T18:31+0300
2023-08-15T18:31+0300
ermenistan
dünya
azerbaycan
azerbaycan savunma bakanlığı
ab
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Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Ağustos'ta yerel saatle 12.20 civarında Azerbaycan ordusu birlikleri, Verin Şorja bölgesinde devriye gerçekleştiren AB gözlemcilerinin ve onlara ait aracın bulunduğu yöne doğru tüfeklerle ateş açtı" dendi.Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni tarafının iddiasını reddetti.Ermeni askeri kaynaklarında yayılan bilginin gerçeği yansıtmadığını ve Ermeni tarafının yeni dezenformasyonu olduğunu kaydeden bakanlık, "AB gözlemcilerinin Ermenistan'daki sınıra hareket saati, güzergahı, bu bölgedeki koordinatlar ile araçların marka ve plakalarının Azerbaycan tarafına önceden iletildiğini bilgilerinize sunarız" ifadelerini kullandı.Azeri birliklerinin AB misyonunun seyahatlerinden haberdar olduğunun altını çizen bakanlık, "Bu nedenle Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın sözünü ettiği durumun yaşanması, teoride ve pratikte imkansızdır" diye vurguladı.Bu arada AB Ermenistan Misyonu, devriye ekibinin sorumluluk alanında ateşe maruz kaldığını doğruladı ancak ateşin kim tarafından açıldığına dair bilgi vermedi.Misyon, açılan ateş sonucunda hiçbir devriye üyesinin zarar görmediğini de bildirdi.
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ermenistan, azerbaycan, azerbaycan savunma bakanlığı, ab, bakü

Ermenistan Azerbaycan'ı sınırdaki AB gözlemcilerine ateş açmakla suçladı, Bakü'den yalanlama geldi

18:31 15.08.2023
© AAAzerbaycan-Ermenistan
Azerbaycan-Ermenistan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2023
© AA
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Ermenistan, Azerbaycan tarafının sınırda devriye görevi yürüten AB gözlemcilerine ateş açtığını öne sürdü.
Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "15 Ağustos'ta yerel saatle 12.20 civarında Azerbaycan ordusu birlikleri, Verin Şorja bölgesinde devriye gerçekleştiren AB gözlemcilerinin ve onlara ait aracın bulunduğu yöne doğru tüfeklerle ateş açtı" dendi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermeni tarafının iddiasını reddetti.

Ermeni askeri kaynaklarında yayılan bilginin gerçeği yansıtmadığını ve Ermeni tarafının yeni dezenformasyonu olduğunu kaydeden bakanlık, "AB gözlemcilerinin Ermenistan'daki sınıra hareket saati, güzergahı, bu bölgedeki koordinatlar ile araçların marka ve plakalarının Azerbaycan tarafına önceden iletildiğini bilgilerinize sunarız" ifadelerini kullandı.

Azeri birliklerinin AB misyonunun seyahatlerinden haberdar olduğunun altını çizen bakanlık, "Bu nedenle Ermenistan Savunma Bakanlığı'nın sözünü ettiği durumun yaşanması, teoride ve pratikte imkansızdır" diye vurguladı.
Bu arada AB Ermenistan Misyonu, devriye ekibinin sorumluluk alanında ateşe maruz kaldığını doğruladı ancak ateşin kim tarafından açıldığına dair bilgi vermedi.

Misyon, açılan ateş sonucunda hiçbir devriye üyesinin zarar görmediğini de bildirdi.
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